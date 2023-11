Das muss man wissen zu Palästina und Israel

Dr. Horst Hoffmann aus Ende ist Pfarrer am Mulvany Berufskolleg in Herne

Welche Ansprüche, welche Geschichte? Ein Faktencheck von Pfarrer Horst Hoffmann aus Herdecke zur Situation im Nahen Osten

Mit Entsetzen erleben wir das brutale Massaker der Hamas an unschuldigen Frauen, Männern, Kindern und feiernden Jugendlichen im Süden Israels, Hunderte Menschen werden als Geiseln genommen. Es folgen die Angriffe Israels auf die Hamas in Gaza unter großen Opfern unter der Zivilbevölkerung. Es gibt Solidarität mit Israel, aber auch pro-palästinensische Demonstrationen mit Aufrufen zur Vernichtung Israels und zur Errichtung eines Kalifats in Gaza und in Deutschland. In weiten Teilen herrscht Unkenntnis über das Fleckchen Erde, um das es geht, und um seine Geschichte. Es ist Zeit für einen Faktencheck!

Im Nomadenzeitalter gab es eine Völkerwanderung verschiedener Stämme, die sogenannte Aramäerwanderung vom 16.-13. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Unter dem Pharao Ramses II. wurde eine Gruppe dieser Stämme zur Zwangsarbeit bei der Errichtung von Pyramiden in Ägypten gezwungen. Unter einem Mann namens Mose erfolgte die Befreiung aus der Sklaverei, die diese Gruppe als ein göttliches Wunder verstanden hat, Urgrund des Glaubens Israels. Durch einen Weidewechsel sickerten israelitische Stämme in das kanaanäische Kernland ein und lebten dort um das 11. Jahrhundert v. Chr. verstreut als 12-Stämme-Bund. Erst infolge fortschreitender Sesshaftwerdung gründeten diese Stämme um 1050 v.Chr. den Staat Israel als Königreich mit dem ersten König David. Um das Jahr 930 v.Chr. wurde unter König Salomo der erste Tempel als Zentrum des religiösen Lebens des Judentums in Jerusalem gebaut.

Das Ende der Eigenstaatlichkeit

Aufgrund innerisraelitischer Streitigkeiten kam es zu einer Teilung des Königreiches in ein Nordreich (Israel) und ein Südreich (Juda). Es folgte eine lange Zeit des geteilten Reiches bis 722 v. Chr. das Nordreich von den Assyrern erobert wurde. Dem Südreich widerfuhr 587 v.Chr. das gleiche Schicksal durch die Babylonier. Der Tempel in Jerusalem wurde zerstört, große Teile des Volkes ins Exil nach Babylon verschleppt. Mit dem Jahr 587 v.Chr. endete die Eigenstaatlichkeit Israels.

Nach den Assyrern und den Babyloniern herrschten dort die Perser unter Kyros, der den Israeliten eine große Religionsfreiheit gewährte und den Wiederaufbau des Tempels bescherte. In der Schlacht bei Issos 333 besiegte Alexander der Große die Perser, und ab Mitte des ersten Jahrhunderts vorchristlicher Zeit herrschten die Römer. Der zweite Tempel wurde im Jahr 70. n.Chr. von den Römern wieder zerstört. Später herrschten die Byzantiner, das sogenannte Oströmische Reich. Im 16. Jahrhundert zogen die Osmanen als neue europäische Großmacht auf. Das Osmanische Reich ging dann mit dem Ende des 1. Weltkrieges unter.

Die Rolle der Engländer

Schon 1917 erklärte sich Großbritannien in der Balfour-Declaration damit einverstanden, die Errichtung einer Heimstatt für das jüdische Volk in dem Palästina genannten Gebiet zu unterstützen. Die Region des früheren Staates Israel kam nach dem 1. Weltkrieg unter die Verwaltung des Vereinigten Königreiches. Diese dauerte bis zur Gründung des Staates Israel 1948. Erst dadurch erhielt Israel seine Eigenstaatlichkeit zurück, die im Jahre 587 v.Chr. verloren gegangen war.

Die 1948 schon angedachte Zwei-Staaten-Lösung wurde von den Palästinensern abgelehnt. Stattdessen begannen arabische Staaten einen Krieg gegen Israel, später den Sechs-Tage-Krieg und den Jom-Kippur-Krieg. Israel hat in dieser Zeit nie einen Krieg begonnen.

Wechselnde Fremdherrschaft

Das unter dem Namen Palästina versammelte Urvolk war das Seefahrervolk der Philister. Die stammten ursprünglich aus dem südlichen Mittelmeerraum und siedelten in den fünf Städten Asdod, Askalon, Ekron, Gaza und Gath im Südwesten des kanaanäischen Kernlandes, fast identisch mit dem heutigen Gazastreifen. Es existierte kein Gesamtstaat, sondern fünf selbständige Stadtfürstentümer. Einen Staat Palästina hat es in der Geschichte noch nie gegeben.

Der Begriff „Palästina“ ist eine Wortschöpfung des römischen Kaisers Hadrian, also eine Fremdbezeichnung. Nach der Niederschlagung des letzten Aufstands des Judentums gegen die Römer 132-135 n.Chr. unter Bar Kochba nannte der römische Kaiser Hadrian das Gebiet „Palästina“, um das Judentum zu bestrafen und den Namen „Israel“ aus der Geschichte des Gebietes auszulöschen. Der Begriff „Palästina“ ist folglich in seiner Entstehung ein Antisemitismus.

Durch wechselnde Fremdherrschaft und Migrationsbewegungen über die Jahrhunderte ist auf dem Gebiet des alten Staates Israel eine gemischte Bevölkerungsstruktur aus jüdischen und palästinensischen Gruppierungen entstanden, was die heutige Konfliktlage ausmacht.

Unverzichtbare Grundlagen

Die Parolen „Free Palestine“ und „Vom Fluss bis zum Meer“ sind antisemitische Anwendungen, weil sie fälschlich ein ursprüngliches Anrecht der Palästinenser auf dieses Gebiet behaupten, die Existenz des Staates Israel verneinen und die Vertreibung des jüdischen Volkes propagieren

Die hier in aller Kürze dargelegten Fakten legitimieren nicht die aktuelle Politik des Staates Israel. Sie sind aber unverzichtbar, um den gegenwärtigen und schon lange schwelenden Konflikt historisch sachgerecht einzuordnen. Das wird zwingende Voraussetzung für einen gerechten Frieden und das Zusammenleben unterschiedlicher Völker, Kulturen und Religionen in dieser Region sein.

