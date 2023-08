Das neue VHS-Kursprogramm für Wetter und Herdecke ist da

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr. Von Yoga- und Fitnesskursen über Sprachen und Kochkursen, bis hin zu nachhaltigen Lebensweisen hat die Volkshochschule einiges im Angebot.

Rund 320 Veranstaltungen - Kurse, Workshops, Vorträge und Exkursionen - laden von September bis Dezember die Bürger der Städte Witten, Wetter und Herdecke dazu ein, Neues auszuprobieren und ihren Horizont zu erweitern. „Das neue Herbstprogramm bietet auch in diesem Jahr wieder eine vielseitige Auswahl an Kursen für unterschiedliche Alters- und Personengruppen an. Ich bin mir sicher, dass für jeden etwas dabei ist, denn es gibt nicht nur Kursangebote für die schulische und berufliche Bildung, sondern auch viele tolle Angebote für den privaten Bereich und Nutzen“, berichtet Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster.

Gesellschaftliche Trends

So vielfältig wie die gesellschaftlichen Trends und die Bedürfnisse der Menschen sind auch die Kurse, die die vhs im neuen Semester anbietet. Ein großer Teilbereich der vhs-Kurse zeigt Möglichkeiten auf, mit denen die Teilnehmer ihr Wohlbefinden und ihre Lebensfreude erhalten und stärken können. Dies beinhaltet nicht nur Fitness- oder Yogakurse, sondern deckt in seiner Bandbreite auch persönlichkeitsstärkende Kompetenzen ab wie z. B. Achtsamkeit oder Rhetorik, die die Umsetzung der eigenen Lebensvorstellungen unterstützen. Insbesondere der Bereich Achtsamkeit hat sich in den letzten Jahren zu einem Trendthema entwickelt. Eine Reihe von Kursen vermittelt hier grundlegende Techniken, darunter z.B. ein mehrwöchiger MBSR-Kurs oder ein Workshop zur achtsamen Kommunikation.

Verschiedene Sprachkurse

Das hohe Interesse an anderen Ländern und Sprachen spiegeln zum einen die Sprachkurse im engeren Sinne wider, darunter Kurse zu den Weltsprachen Englisch oder Spanisch oder zu Sprachen wie Koreanisch oder Japanisch. Die beiden asiatischen Sprachen und Lebensstile werden durch die jeweilige grellbunte Popkultur des K- und J-Pop beflügelt. Koreabegeisterte können bei der vhs nach 10 Jahren erstmals wieder Koreanisch lernen. Teenies tauchen bei in einer Kawaii Koch-Party in diesen angesagten japanischen Lifestyle ein. Englischkurse sind die Klassiker unter den Fremdsprachenkursen – entsprechend breit ist das Kursspektrum in diesem Bereich. Wer deshalb unsicher bezüglich des passenden Kurses oder Niveaus ist, erhält bei den Englisch-Schnuppertagen Unterstützung bei der Auswahl.

Nachhaltige Lebensweise

Ein anderer Schwerpunktbereich möchte Menschen dabei unterstützen, im Sinne einer nachhaltigen Lebensweise schonend mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen. Dies umfasst unter anderem eine spezielle Ernährungskursreihe zur Planetary Health Diet, verschiedene Veranstaltungen zur Umweltbildung, z. B. Erlebnisnachtwanderungen für Kinder im Wetteraner Wald, oder auch Do-it-yourself-Veranstaltungen wie ein Fahrradreparaturworkshop oder selbsthergestellte Adventsdekoration.

Ab sofort buchbar

Die Kurse des Herbstprogramms der vhs sind ab sofort unter www.vhs-wwh.de buchbar. Das gedruckte Kursbuch liegt an zahlreichen Verteilerstellen aus, darunter in Herdecke etwa die Stadtbücherei. In Wetter dem Rathaus und der Jobagentur aus.

Das Programmheft kann aber auch auf der vhs-Homepage als PDF-Datei heruntergeladen werden. Die Kurse starten ab Montag, den 4. September 2023.

