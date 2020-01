Das politische Jahr 2020 im Überblick

Herdecke/Wetter. Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr für die Politiker-innen und Politiker in den Räten – bei der Kommunalwahl im Herbst müssen sie sich bestätigen lassen. Bis dahin wird es noch eine Reihe von Weichenstellungen geben.

In Herdecke wird es bis zum Urnengang am 13. September noch drei Sitzungsrunden geben, zwei vor den Sommerferien und ein Block unmittelbar danach. Die letzte Ratssitzung vor den Kommunalwahlen ist planmäßig am 27. August. Auch in Wetter werden die Fachausschüsse in drei Runden beraten, die jeweils mit einer Ratssitzung abgeschlossen werden. Die letzte Sitzung des alten Rates steht dort elf Tage nach dem Wahltermin auf dem Programm der Politiker.

Stadtsaalumfeld und Klimamanager

„Im vorigen Jahr wurden viele Themen auf den Weg gebracht, die wir nun nach und nach umsetzen werden“, heißt es auf Nachfrage der Redaktion bei der Stadtverwaltung in Wetter. Aufgeführt werden etwa die Gestaltung des Stadtsaalumfeldes und das Areal an der Freiheit. Wetter will im Jahr 2020 auch weiter am Klimaschutz arbeiten und einen Klimaschutzmanager einstellen.

Zahlreiche weitere Themen stehen auf der Agenda der letzten Monate: der Aufstellungsbeschluss für den Neubau der Feuerwache in Wengern, der Satzungsbeschluss für das Gesundheitszentrum im Hilingschen, die Kooperation mit Hagen für die Internationale Gartenbauausstellung, die Brücke auf der Bleiche, die Bauleitplanung für die Kindertagesstätte Heilkenstraße sowie das Seniorenheim an der Hartmannstraße.

Kita-Plätze und Freibadsicherung

Für Herdeckes Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster hat im neuen Jahr die Schaffung von zusätzlichen Plätzen in der Kinderbetreuung hohe Priorität, auch die Zukunft des Freibad steht auf dem Aufgabenzettel ihrer Verwaltung. Vorangebracht werden soll das Wohnbauprojekt auf dem ehemaligen Schulareal in Ende.

Was die amtierenden Ratsfrauen und Ratsherren tatsächlich auf der Zielgrade der laufenden Ratsperiode noch schaffen werden oder aber dem neuen Rat überlassen werden, muss sich allerdings noch zeigen. In Wetter soll der neue Rat am 5. November erstmals zusammen kommen. Herdecke hat für die konstituierende Sitzung vorsorglich zwei Termine zur Auswahl geblockt: den 3. und den 12. November.