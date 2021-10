Das Rote Kreuz bittet Bürger zur Blutspende in Wengern

Landrat Olaf Schade hat es beim Termin in Witten vorgemacht. Nun können Bürger in der Elbschehalle seinem Beispiel folgen.

Wetter/Ennepe-Ruhr. Bis zu 3500 Blutspender benötigt der Dienst West des DRK, damit Patienten versorgt werden können. In Wengern können Bürger jetzt wieder spenden.

Ohne Blutspender läuft nichts in der medizinischen Grundversorgung, denn Blut wird jeden Tag aufs Neue benötigt, um Patienten in Therapie und Notfallversorgung behandeln zu können. Allein der DRK-Blutspendedienst West ist werktäglich auf ca. 3000 bis 3500 Blutspender angewiesen, um hunderte Krankenhäuser mit Blutpräparaten versorgen zu können.

Vorbilder für die Gesellschaft

„Blutspender beweisen mit ihrem selbstlosen Handeln, dass sie wichtige Vorbilder für die Gesellschaft sind, aber jährlich verlieren die DRK-Blutspendedienste aus den unterschiedlichsten Gründen tausende Blutspenderinnen und Blutspender“, berichtet Stephan David Küpper, Pressesprecher des Blutspendedienstes West. Der aktive Stamm von Lebensrettern schwindet so schnell, dass es schon heute große Probleme gibt, zu jeder Jahreszeit genügend Blutkonserven über alle Blutgruppen bereithalten zu können. Es gibt sicher viele Gründe, nicht zur Blutspende zu gehen, doch bei über 11.000 Blutspendeterminen des DRK allein in Westdeutschland und einem Zeitaufwand von 1 bis 1,5 Stunden finden sich, so hofft das DRK, ein Weg und die Zeit; etwa am Donnerstag, 4. November, von 16 bis 19 Uhr in Wengern in der Elbschehalle.

Termin online reservieren

Das DRK bittet alle Bürger, die Blut spenden möchten, sich vorab online einen persönlichen Termin zu reservieren. Terminreservierungen sind Bestandteil des Corona-Schutzkonzeptes. Aus Infektionsschutzgründen bittet der Blutspendedienst darum, auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen und eine medizinische Maske zu tragen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet.

Lunchpaket zum Mitnehmen

Aktuell gibt es anstelle der sonst beliebten Bewirtung zum Abschluss der Blutspende einen kleinen Imbiss als „Lunch-ToGo“. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.

Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr alle Fragen beantwortet.

Weitere Termine im Umkreis sind am Dienstag, 2. November in Ennepetal von 16 bis 20 Uhr im Haus Ennepetal, Gasstr. 10 und Donnerstag, 4. November von 16 bis 19.30 Uhr im Kath. Gem.-Zentrum Liebfrauen, Hagener Str. 137 in Gevelsberg.

Pandemie-Hinweis Bei Erkältungssymptomen, Kontakt zu einem Corona-Infizierten bzw. Corona-Verdachtsfall müssen Bürger bis zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren. Nach einer Impfung mit den SARS-CoV-2-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung erforderlich. Bei Wohlbefinden kann am Folgetag der Impfung Blut gespendet werden. Weitere Informationen auch für Reiserückkehrer gibt es unterwww.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus/

