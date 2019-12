Das war das Jahr 2019 in Wetter

Januar

In Volmarstein schließt das Schuhhaus Potthoff nach 110 Jahren.

Edeka lässt den Vertragstermin für einen Supermarkt in Wengern platzen. Vorangegangen war die Klage eines Anwohners.

Wetter setzt auf nachhaltige Bushaltestellen: In Albringhausen hat die Lokale Agenda mit einem Solar-Panel für Beleuchtung gesorgt.

Februar

Die Karnevalsfreunde wiegen Bürgermeister Frank Hasenberg mit Kamelle und Lebensmitteln auf - zur Freude von Kindern und der Kundschaft im Brotkorb.

Beim ersten Projekttag „Zivilcourage“: Sekundarschüler zeigen Flagge gegen Gewalt und Rassismus.

Jutta Nitsche vom Infostand des Rathauses geht in den Ruhestand - sieben Bürgermeister hat sie bei der Stadt Wetter erlebt.

Der Mann fürs Schöne: Frisör und Visagist Axel Schneider aus Wetter putzt bei der Berlinale Stars heraus.

Wetter zeigt sich weltoffen: Im Stadtsaal gibt es bereits die zweite Konferenz gegen Rechtsextremismus.

März

Die Sparkasse beginnt mit dem Umzug. Nach einer Übergangszeit soll sie im Altbau ausreichend Platz finden, der Neubau aus den 90er Jahren wird dann Teil-Rathaus.

Auftakt: Mit einem Festakt im Stadtsaal erinnert die Demag an ihre Gründung vor 200 Jahren.

Die Bäckerei Homann schließt ohne jede Ankündigung alle Filialen und den Stammsitz an der Grundschötteler Straße.

Wetter hat jetzt ein Repair-Café. Einmal im Monat öffnet es in den Räumen des AWO-Nachbarschaftstreffs an der Breslauer Straße.

Der Rat stimmt für eine Erschließung des Gewerbegebietes Schwelmer Straße.

April

Eine „Junggesellenparty“ im vom FC verpachteten Sportlertreff am Harkortberg sorgt nicht nur in Wetter für Schlagzeilen.

Wieder Leben im Alten Bahnhof: Das China-Restaurant „Orchidee“ ist von Oberwengern umgezogen.

Die Zeit für den Kunstraum ist abgelaufen. Der Verein artENreich steht zunächst mal ohne Galerie da.

Das Gymnasium nimmt die modernen Fachräume offiziell in Betrieb. Drei Mio. Euro wurden investiert.



Mai

Barrierefreiheit: Rund 100 Pappkartons vor dem Ruhrtalcenter verkünden die Botschaft - in Wetter sollen Mauern in den Köpfen fallen.

Die Bäckerei Borggräfe zieht in Grundschöttel bei Homann ein.

Pläne für ein Parkdeck in der Freiheit sorgen für Aufregung. Mittlerweile sind sie ad acta gelegt.

Wetter dreht auf beim Klimaschutz. Über 30 Ideen sollen in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Nach über vier Jahrzehnten schließt das Möbelhaus Wupper.

Juni

Der erste Feierabendmarkt am Bio-Hof am Böllberg ist ein voller Erfolg.

Thorsten Keim wird neuer Leiter des Stadtmarketings in Wetter.

EN-Wohnen reißt mehrere Häuser an der Karl-Siepmann-Straße ab.

Wetter macht mit bei der „Extraschicht“. Die Nacht der Industriekultur eröffnet am historischen Ort in der Freiheit eine Woche der Feiern zum 200. Geburtstag der Demag.



Juli

ABUS und Nobamed Paul Danz aus Wetter werden mit einem Innovativpreis ausgezeichnet.

In Alt-Wetter rollt jetzt ein „Klappcafé“ bei den Bürgern vor. Am Bollerwagen gibt es Kaffee und Beratung.

Im Schöntal fällt ein Zweijähriger aus dem Dachfenster – und kommt mit leichten Blessuren davon.

Beim Besuch der Heimatministerin zeigen Wetteraner Heimatstolz.

August

Ein 15-jähriger Intensivtäter kommt in U-Haft. Später wird er zu einer Jugendhaftstrafe verurteilt.

Nach 5-jähriger Sperrung: Über den Obergraben rollt wieder Verkehr.

Die Renaturierung der Ruhr in Wengern ist abgeschlossen.

September

Kein Chaos: Die A1 bei Volmarstein ist wegen der Brückenerneuerung für ein ganzes Wochenende gesperrt.

An der Voßhöfener Straße steht eine Scheune in Flammen. Ein Asbest-Befund sorgt die Anwohner.



Oktober

Die Oldie-Band „Returns“ kündigt den Rückzug an.

Ein Mieter der LEG im Schöntal ist drei Wochen ohne Wasser. Das Unternehmen entschuldigt sich.

Mathilde Mange (113) war wenige Tage die älteste Frau in Deutschland. Dann kommt die Nachricht von ihrem Tod.



November

Im Schöntal macht der Bagger Platz für die neue Ruhrkirche.

Im Streit um die Elbschehalle sind jetzt Rolli-Fahrer die Opfer. Ohne Hilfe kommen sie nicht mehr rein.

Das Koffertheater macht wieder Mitternachts-Shows - nach langer Pause



Dezember

Wolfgang Wehmeier, Gründer des Kunstvereins artENreich, wird bei der Ehrenamtsfeier der Stadt mit dem Sonderpreis der Lions geehrt.

Schöne Bescherung: Einer Familie in Wengern wird zum dritten Mal die Weihnachtsdeko geklaut.

Die Polizei hat im Freibad Räume durchsucht. Es sollen unerlaubte Filmaufnahmen in den Umkleidekabinen gemacht worden sein.

Jetzt ist es beschlossene Sache: Nach Monaten der Diskussion legt der Rat fest, dass die neue Feuerwache in Wengern im Dorf am Standort der alten Wache gebaut wird.

Enttäuschende Bilanz: Die Händler sind mit dem Weihnachtsmarkt in Alt-Wetter nicht zufrieden.