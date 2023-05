Geschwindigkeit Das wird teuer: Mit Tempo 185 statt 70 in Herdecke geblitzt

Herdecke/Ennepe-Ruhr-Kreis. Weit über 300 Autofahrer, die zu schnell waren, hat die Polizei im EN-Kreis erwischt. So schnell wie ein Raser in Herdecke war sonst keiner.

Der Verkehrsdienst der Polizei EN hat in den Abendstunden des Freitags einen Sondereinsatz gegen Raser durchgeführt. Verdeckte Geschwindigkeitsmessposten standen unter anderem in Herdecke (Wittbräucker Straße) und in Ennepetal.

Während des Einsatzes wurden insgesamt 348 Verstöße (aller Verkehrsteilnehmer) festgestellt: 43 Ordnungswidrigkeiten (Geschwindigkeit), 302 Verwarnungsgelder (Geschwindigkeit) und drei Ordnungswidrigkeiten (Überholverbot) fielen auf. Kradfahrer begingen neun dieser Verstöße. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde beim Fahrer eines VW Golf aus dem Märkischen Kreis an einer Messstelle auf der B54 festgestellt. Aus Dortmund kommend fuhr der Golf in Richtung Herdecke statt der erlaubten 70 Stundenkilometer mit Tempo 185.

Nach Toleranzabzug kommt auf den Fahrer nun ein Bußgeldverfahren von 700 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot zu.

