Dauerlicht an der Bonnermannschule ärgert Herdecker Bürger

Herdecke. Energievergeudung oder Ausdruck nächtlichen Fleißes? Licht zu erklärungsbedürftigen Zeiten ärgert einen Herdecker Steuerzahler.

In einigen Räumen der Bonnermann-Schule brennt das Licht „am Tag und in der Nacht und am Wochenende“. Horst Flaßhoff hat das beobachtet. Er wohnt an der Herdecker Bahnhofstraße, der Grundschule gegenüber. Mehrere Anrufe bei der Stadt hätten nicht dazu geführt, dass die Lampen ausgestellt worden seien, berichtet er.

Beim Schulamt hat er angerufen und die Antwort bekommen, man würde sich kümmern. Aber passiert sei nichts, sagt Horst Flaßhoff und ärgert sich: Er sei schließlich Steuerzahler und sehe nicht ein, warum dort Energie verschwendet werde. Zum Wochenende hin erst hatte die Stadt angekündigt, wegen der drohenden Energieknappheit dort sparen zu wollen, wo es möglich sei. Für den Nachbarn gehört das Dauerlicht in der Schule dazu.

Grundreinigung läuft

Im Treppenhaus werde das Licht über Präsenzmelder gesteuert, heißt es bei der Stadt auf Nachfrage der Redaktion. Ein Hausmeister kontrolliere im Rahmen der Abendrunde. Allerdings liefe derzeit die Grundreinigung. „Diese Arbeiten werden von einer Reinigungsfirma auch in den Abendstunden und auch am Wochenende durchgeführt.“ Möglicherweise rühre das Licht daher. Für Horst Flaßhoff erklärt das nicht das Licht bis Montag um fünf in der Frühe und auch nicht, warum ihm niemand vom Schulamt bislang mit dieser Herleitung gekommen ist.

