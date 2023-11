Demag gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Wetter Demag Konecranes überzeugt mit Elektrifizierung, Effizienzsteigerung und Beiträgen zur Kreislaufwirtschaft. In Wetter sticht ein Beitrag heraus.

Konecranes hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie Hebe- und Fördertechnik gewonnen. Diese anerkannte Auszeichnung wird für Klimaschutzleistungen im deutschen Markt vergeben. Konecranes ist eines von nur 20 Unternehmen, die aus einer Liste von rund 6.000 Kandidaten ausgewählt wurden.

Agenda 2030

Die Auszeichnung orientiert sich an der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, wobei der Fokus auf Feldern liegt, in denen großer Handlungsbedarf besteht. Sie unterstützt auch die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die Maßnahmen für Klima, Natur, Ressourcen, Lieferkette und Gesellschaft priorisiert hat.

Kern der Strategie

„Nachhaltigkeit einschließlich Klimaschutz ist der Kern unserer Strategie und fest in der DNA von Konecranes verankert. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist eine weitere Anerkennung für unsere Bemühungen, einen klaren und dauerhaften positiven Einfluss auf das Klima und die Umwelt zu haben. Wir werden diese Anerkennung als Ansporn nutzen, diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen“, sagt Anniina Virta-Toikka, Head of Sustainability bei Konecranes.

Kohlenstoffneutrales Arbeiten

Konecranes hat sich verpflichtet, bis 2030 einen kohlenstoffneutralen eigenen Betrieb zu haben, und strebt in der Wertschöpfungskette an, die absoluten Emissionen bis 2030 um 50 % zu reduzieren, einschließlich des Einkaufs von Stahl und der Verwendung der verkauften Produkte. Diese Ziele sind Teil der umfassenden Bemühungen von Konecranes, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen – sie wurden von der Science-Based Target Initiative bestätigt – wobei jedes seiner drei Geschäftssegmente einen wichtigen Beitrag leistet:

Bis 2026 wird das Segment Port Solutions sein gesamtes Produktangebot elektrifizieren. Beispiel Hafenmobilkran: Das Produkt aus Düsseldorf kann über das Hafenstromnetz oder per Batterie betrieben werden und verfügt zudem über ein Rekuperationssystem, das bei jeder Abwärts- oder Verzögerungsbewegung Strom in das Stromnetz eines Krans zurückspeist. Die Standorte von Port Solutions in Deutschland, die an der Elektrifizierung arbeiten, sind Düsseldorf und Würzburg. Im Bereich Industrial Equipment liegt der Fokus unter anderem auf der Steigerung der Effizienz, der Verlängerung des Lebenszyklus sowie der Weiterentwicklung der Energieeffizienz und der Materialauswahl von Industriekranen und Hebezeugen. Standorte in Deutschland sind Wetter und Uslar. Durch Wartung, Instandhaltung, Modernisierung und Wiederaufbereitung (so genanntes „Re-Manufacturing“, also die Reparatur von Kranen und Komponenten in einen nahezu neuwertigen Zustand) trägt Services dazu bei, Industriekrane und Hebezeuge länger und effizienter einzusetzen. Die langfristige Nutzung und das anschließende Recycling sind ein wesentlicher Bestandteil von Kreislaufprozessen, die Abfall und Emissionen reduzieren. Services betreibt kundennahe Niederlassungen in allen Regionen Deutschlands. Derzeit wird an der Elektrifizierung der Servicewagenflotte gearbeitet.

3500 Mitarbeiter in Deutschland

Als weltweit führender Anbieter von Materialumschlaglösungen beschäftigt Konecranes in Deutschland rund 3.500 Mitarbeitende, unter anderem an den Produktionsstandorten Wetter und Düsseldorf und bedient Kunden im ganzen Land mit Service und Vertrieb. Die Aktivitäten von Konecranes in Deutschland sind in das globale Nachhaltigkeitsmanagement integriert.

Der Nachhaltigkeitspreis

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Kooperation mit der Bundesregierung, dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsverbänden, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen vergeben. Er würdigt wegweisende Schritte in Richtung einer nachhaltigen Zukunft in fünf Bereichen: Unternehmen, New Economy, Architektur/Bauwesen, Unternehmenskooperationen und Sport.

Die Demag in Wetter

In Wetter fertigt das Unternehmen und seine Vorgängergesellschaften seit 1819 Industriekrane und Hebezeuge der Marke Demag und ist seit einigen Jahren ein wichtiger Standort – auch für weitere Marken - in der globalen Aufstellung von Konecranes. Der Standort Wetter ist fest in die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Konecranes eingebunden.

