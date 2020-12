Demetre (4) hat Krebs, aber Therapie in Herdecke schlägt an

Herdecke. Krebs-Diagnose bei einem Vierjährigen: Seit 2019 wird Demetre aus Georgien im Krankenhaus in Herdecke behandelt. Mit Erfolg und viel Hilfe.

Es fing scheinbar harmlos an. Demetre aus Georgien bekam 2018 plötzlich hohes Fieber. Wohl eine Grippe. Als die Temperatur nicht sinken wollte und der Vierjährige immer schlapper wurde, begannen Blutuntersuchungen. Das niederschmetternde Ergebnis: akute lymphatischen Leukämie , eine lebensbedrohliche Erkrankung.

Der Junge kam 2019 zur Behandlung nach Herdecke. Der Verein Sterntaler bat ( Aufruf auch in diesem Lokalteil ) um Geld für die Therapie. Mit Erfolg: „Die schwerste Zeit ist überstanden. Demetre geht es wieder gut – Danke an alle Spender“, so der Herdecker Verein.

Corona macht vielen zu schaffen, entsprechend schön sind solche Nachrichten. Zumal für Demetres Familie vor vielen Monaten eine Welt zusammenbrach. „Es gibt wohl kaum eine Situation, die eine Familie mehr belastet als die lebensbedrohliche Krankheit eines Kindes“, sagt Gudrun Dannemann vom Sterntaler-Vorstand und meint damit eine lange sowie schmerzvolle medizinische Behandlung mit ungewissem Ausgang. Schnell erkannten die Eltern damals, dass Demetre in Georgien die Erfolg versprechende Therapie nicht zur Verfügung steht. Recherchen ergaben, dass es in Deutschland gute Heilungschancen gibt. Ultimatives Ziel: Demetre soll wieder gesund werden. So kamen sie nach Herdecke, auch wenn sie noch nicht wussten, wie sie das nötige Geld aufbringen sollten.

Spenden willkommen Die Corona-Auswirkungen hat auch der Verein Sterntaler zu spüren bekommen. „Da 2020 viele Veranstaltungen, deren Erlös teilweise an uns gehen sollte, ausfallen mussten, hatten wir in diesem Jahr weniger Einnahmen als gedacht“, erklärt Gudrun Dannemann vom Vorstand. Wer den gemeinnützigen Verein, der seit seiner Gründung 1990 schwerkranken Kindern helfen möchte, unterstützen will, kann zum Beispiel Geld an Sterntaler überweisen. Spendenkonto: Sparkasse HagenHerdecke, IBAN DE04 4505 0001 0009 1032 50, BIC WELADE3HXXX. Kontakt : 02330/62-3809 und Mail (info@sterntaler-ev.de).

Im Januar 2019 begann die Behandlung in der Kinderklinik des Gemeinschaftskrankenhauses . Begleitet von seinen Eltern, brachte der Vierjährige die notwendigen Chemotherapieblöcke hinter sich. „So schlimm es am Anfang auch war und so sehr ihm auch Komplikationen zusetzten, machte das Team der Kinderstation der Familie Mut und half, die schwierige Zeit zu meistern“, berichtet Dannemann und blickt auf Fotos, auf denen kein fröhlicher Junge zu sehen ist.

Über die Musiktherapie und kreative Aktivitäten konnte Demetre, der einmal Architekt oder Erfinder werden will, aber viel Kraft schöpfen.

Sehr dankbar sind demnach die Eltern, dass die Maßnahmen gut anschlugen und sich viele Menschen sowie Institutionen an der Finanzierung der Therapie beteiligten. Sterntaler steuerte 20.000 Euro zu den Behandlungskosten bei. Nach der belastenden Dauertherapie zeichne sich ab, dass Demetre wieder ganz gesund werden kann.

Bis Mitte 2021 läuft noch die sogenannte Erhaltungstherapie. Die Eltern befürchten, dass diese in Georgien (anders als hierzulande) nur ohne Narkose durchgeführt werden. Um ihm schlimme Erlebnisse dort zu ersparen, bleibe der Junge hier. Dannemann: „Was Demetre besonders glücklich macht und was er sich so sehr gewünscht hat, ist, dass sein Bruder Giorgi, der während der Behandlung bei den Großeltern in Georgien lebte, inzwischen nach Herdecke gekommen ist. Ermöglicht durch einen Spender, der nicht genannt werden möchte, konnte ein Apartment für die Familie angemietet werden.“