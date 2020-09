Der alte Rat in Wetter stellt die letzten Weichen

Halteverbot auf beiden Seiten der Straße am Zickenkamp: In Herdecke werden die bisherigen Verkehrspolitiker noch einmal über die Nöte der Bürger beraten.

Wetter/Herdecke. Noch sind die alten Räte im Amt. In Wetter wird am Donnerstag getagt, in Herdecke nehmen die Verkehrspolitiker die Sorgen der Bürger auf.

Die neuen Räte sind gewählt. Die großen Parteien haben verloren, allen voran die Grünen haben Sitze dazu gewonnen. Und doch wird noch ein paar Mal nach der alten Ratszusammensetzung gezählt werden.

Im November haben die neuen Räte ihre konstituierenden Sitzungen. Bis dahin ist auch klar, wer in Wetter dem Rat vorsitzt und wem das letzte, noch nicht vergebene Mandat in Herdecke zufällt. Bis dahin ist der alte Rat mit den von ihm gebildeten Ausschüssen im Amt.

In Wetter kommt am Mittwoch dieser Woche noch einmal der Verwaltungsrat des Stadtbetriebs zusammen. Und tags drauf hat der Rat der Stadt auf seiner letzten Sitzung in alter Fügung immerhin 15 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Um die Ansiedelung des Edeka in Wengern oder die Umgestaltung im Bereiche Kaiserstraße wird es gehen. Der Wahlausschuss am nächsten Dienstag setzt dann den Schlusspunkt unter die Ratsperiode.

Herdecke ist beim Wahlausschuss schon ein paar Tage früher dran. Aber hier müssen die Verkehrspolitiker in Verkehrsausschuss und Verkehrskommission noch mal ran: Die Probleme der Anwohner „Am Zickenkamp“ wegen des verfügten vollständigen Halteverbots sollen nicht erst in mehr als zwei Monaten behandelt werden.