Der gute Wille fehlt

Anwohner der unteren Gartenstraße vermissen zu Recht ein Entgegenkommen der Stadtverwaltung.

Die Situation in der Gartenstraße ist zweifellos belastend für die Anwohner. Dass die Baustelle sein muss, ist nicht Gegenstand ihrer Kritik. Was sie vermissen oder besser gesagt anmahnen, ist das Verhalten „ihrer“ Verwaltung. „Bürgerfeindlich“ ist das für sie. Parken in ihrem unmittelbaren Wohnbereich ist seit Monaten (!) nicht möglich, und wenn die Anwohner an andere Stellen – etwa auf zeitlich begrenzte Parkplätze an der oberen Gartenstraße – ausweichen, kassiert das Ordnungsamt ab.



Was die Verwaltung als „normal“ (mehrmals die Woche) bezeichnet, haben die Anwohner anders beobachtet – und keineswegs nur „empfunden“, wie die Verwaltung unterstellt. Und der Verweis darauf, dass hier wegen des Friedhofs keine andere Regelung getroffen werden könne, greift auch nur bedingt. Denn vielleicht hätte die Verwaltung, um Bürgernähe zu zeigen, wenigstens eine Handvoll Parkplätze freigeben können. Zumal auch der Eingangsbereich des Friedhofs vorübergehend genutzt werden könnte, wie es bei großem Parkdruck ohnehin ab und zu mal gehandhabt wird.



Das hätte das Problem zwar nicht komplett gelöst, aber für die Anwohner wäre wenigstens der gute Wille erkennbar gewesen. Und das Gefühl, dass die Verwaltung FÜR sie da ist und nicht GEGEN sie.