Der Monat mit den zwei Gesichtern

Pfarrer Christoph Gerdom ist Gemeindepfarrer in der Ev. Kirchengemeinde in Herdecke.

Herdecke In der ersten Mein Gott-Kolumne für 2021 hat Pfarrer Christoph Gerdom das Wort und erklärt die Bedeutung des Januars.

Jetzt ist das neue Jahr 9 Tage alt. Hinter mir liegt das Jahr 2020, das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel. Vor mir liegen die 51 Wochen des neuen Jahres.

Anfang Januar, das ist immer eine Zeit des Innehaltens. Das Alte klingt noch nach. Das neue beginnt erst langsam sich zu entfalten.

Benannt ist dieser Monat Januar nach dem römischen Gott Janus, der mit zwei Gesichtern dargestellt wird. Das eine blickt zurück, das andere blickt nach vorne. Er gilt als Gott des Anfangs und des Endes, der Ein- und Ausgänge, der Türen und der Tore.

Der Rückblick und der Blick nach vorne, in diesem Jahr – ich habe es schon oft gehört – ist er anders. Das alte Jahr, man solle es doch aus dem Kalender streichen, einfach noch einmal von vorne anfangen. Die Erwartungen, dass das neue Jahr besser wird, sie sind da. Aber in der augenblicklichen Situation sieht Nichts danach aus. Die nächsten Monate, vielleicht auch viele, ist keine Besserung in Sicht.

„Viele sagen: ‚Wer wird uns Gutes sehen lassen?‘ Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!“ (Psalm 4, 7) So heißt der Monatsspruch für diesen Monat mit den zwei Gesichtern.

„Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ Diese bange Frage ist mir sehr nah. Was an Gutem kann ich in den nächsten Wochen erwarten? Und von wem kann ich sie erwarten? Von einem Impfstoff? Von den Corona-Maßnahmen?

„Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ Der dann folgende Satz erinnert mich an den Segen am Ende eines Gottesdienstes: „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir.“ Der Segen bringt mich mit Gott in Berührung. Was im Segen geschieht, geht über Hören, Sehen und Fühlen hinaus. Gott selbst ist auf vielfältige Weise gegenwärtig.

„Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!“ Gott, schau mich an. Nimm mich wahr. Wahrgenommen zu werden ist ein großes menschliches Bedürfnis. Gerade jetzt, wo Begegnungen so rar und umso wertvoller sind. Diesen Wunsch darf ich vor Gott bringen. In Gott habe ich ein Gegenüber. Er sagt mir, dass ich wertvoll, gut und gewollt bin. In dem Licht seines Antlitzes, unter seiner Aufmerksamkeit, darf ich leben. Er schenkt mir Segen, in ganz vielfältiger Weise. In materiellen Dingen, aber auch in Gesprächen und Begegnungen auf Abstand. Indem ich andere anschauen kann und sie mich sehen.

Als gesegneter darf ich in die kommende Zeit gehen. Gott schenkt mir das Licht seines Antlitzes. Er lässt es für mich leuchten, damit ich auf eine gute Zukunft hoffen kann, damit ich in seinem Licht leben kann. Das kann mir die Augen öffnen oder die Perspektive verändern. Mein Leben ist auch in dieser Zeit gesegnet. Auch wenn manches dunkel erscheint und solche Situationen immer wieder kommen werden, wird Gott mich Gutes sehen lassen. Wenn ich zurückblicke auf erlebtes. Wenn ich nach vorne schaue. Ich darf es wahrnehmen. Ich darf es mit anderen teilen. Und ich kann diesen Segen vielleicht auch an andere weitergeben.

Pfr. Christoph Gerdom, Ev. Kirchengemeinde Herdecke