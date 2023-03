Der Stadtsaal und das Umfeld sind fertig saniert und umgestaltet. Das will die Stadt feiern.

Städtebau Der Platz ist fertig: Stadt Wetter will feiern

Wetter. Monatelang waren Stadtsaal und das Umfeld eine Baustelle. Nun ist alles fertig. Die Verwaltung zieht ein positives Fazit und will das auch feiern.

Nach den Arbeiten zur energetischen Sanierung ist der wettersche Stadtsaal fertiggestellt. „Bis auf kleinere Restarbeiten“ ist der Umbau abgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Darüber hinaus glänzt die neu gestaltete Fassade mit einem großflächigen, bunten Stadtwappen. Damit ist die Kulturmeile aus neu gestaltetem Vorplatz und erneuertem Stadtsaal abgeschlossen – ein Ort zum Wohlfühlen“, so die Mitteilung weiter.

Attraktives Erscheinungsbild

Die Stadt Wetter und die Lichtburg freuen sich über dieses frische und attraktive Erscheinungsbild und wollen das natürlich gemeinsam mit den Bürgern der Harkortstadt feiern. Daher laden sie gemeinsam im Frühsommer zu einer Party im Stadtsaal und auf dem Stadtsaal-Vorplatz ein. Ein genauer Termin wird noch bekanntgegeben. „Mit der energetischen Sanierung, der Gestaltung der Fassade und dem Design des Stadtsaal-Vorplatzes schlägt das kulturelle Herz unser Stadt nun in einem attraktivierten Umfeld“, so Bürgermeister Frank Hasenberg.

Multifunktionsplatz

„Nachdem das Stadtsaalumfeld mit Hilfe von Fördermitteln neu gestaltet und damit ein Multifunktionsplatz mit Aufenthaltsqualität geschaffen wurde, bekam auch das Gebäude einen frischen Anstrich.“

Die Details

Zu den Details am Stadtsaal: Es wurden rund 350 Quadratmeter Fassadenfläche des großen Saals mit wärmegedämmten Alucobond-Platten verkleidet. Der kleine Saal wurde mit rund 250 Quadratmetern Wärmedämm-Verbundfassade bekleidet, hinzu kamen noch etwa 50 Quadratmeter Sockeldämmung. Des Weiteren wurde die Dachfläche des kleinen Saals mit rund 410 Quadratmetern saniert. Die Werbetafel der Lichtburg bekam eine neue Beleuchtung. Ferner wurde die innere Türanlage des Eingangsfoyers erneuert; die Eingangstür wurde barrierefrei umgestaltet und kann nun auch von außen durch einen Taster bedient werden.

Besondere Atmosphäre

„Ganz gleich, ob vor oder nach einer Veranstaltung oder einfach mal bei einer kleinen Pause zwischendurch: Der neue gestaltete Platz vor dem Stadtsaal lädt zum Flanieren, Verweilen und Entspannen ein: Lichtbänder an den Bänken und den Stufen sowie Bodenleuchter unter den Bäumen sorgen mit ihrem warmen Licht für eine ganz besondere Atmosphäre im Eingangsbereich. Damit wird das Entree des Stadtsaals, dem zentralen städtischen Veranstaltungsort, ganz entscheidend aufgewertet“, heißt es von der Stadt.

Barrierefreiheit zum Stadtsaal

Der Weg zum Stadtsaal ist barrierefrei, hinter den Stufen ist der Zugangsbereich abgeflacht. Vom Kreisverkehr der Innenstadt kommend führt ein barrierefreies Leitsystem die Menschen bis zum Taster für die Türöffnung des Stadtsaales. Den Eingang zum Stadtsaal-Platz in Höhe der Arztpraxen wird durch eine Stele und den Schriftzug „Kulturmeile Wetter“ aufgewertet.

Moderne Sitzelemente

Moderne Sitzelemente aus Naturstein, Lichtstelen sowie insektenfreundliche Pflanz- und Grünflächen lockern den Platz auf. Vor dem Jugendzentrum sorgen neben einem kleinen Fußballtor noch ein Ballfangtrichter und Balancierelemente für spielerische Aktivitäten sorgen.

1,8 Millionen Euro Kosten

Die Baukosten für die Umfeldgestaltung am Stadtsaal betragen rund 1,8 Millionen Euro (ohne Beleuchtung), wovon 60 Prozent der Kosten über Fördermittel finanziert werden. Die Maßnahme „Energetische Sanierung des Stadtsaals“ (Kosten der Dach- und Fassadenarbeiten liegen bei rund 530.000 Euro) werden zu 60 Prozent aus Städtebaufördermitteln des Programms „Lebendige Zentren“ unterstützt.

Bürger haben Ideen eingebracht

„Mit dem gestalterisch gelungenen Vorplatz und der neuen, frischen Fassade des Stadtsaals haben wir den Eingangsbereich in die Innenstadt weiter attraktiviert und das in die Jahre gekommene Stadtsaalumfeld zu einem multifunktionalen, grüngestalteten Platz als „Kulturmeile“ und Treffpunkt umgestaltet. Wichtig war auch, dass die Bürger im Rahmen von Workshops aktiv Ihre Ideen, Anregungen und Wünsche zur Planung eingebracht haben“, so Baufachbereichsleiterin Birgit Gräfen-Loer über die nun abgeschlossenen Arbeiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter