Destille explodiert und reißt Wetteraner anno 1949 Kopf ab

Wetter. Schnaps war einst eine harte Währung. Deswegen wollte anno 1949 ein junger Wetteraner selbst Hochprozentiges brennen. Und zahlte mit seinem Leben.

Erinnerungen an eine fast unglaubliche, aber wahre Geschichte wurden kürzlich bei dem Wetteraner Herbert Sabiers wieder wach. Auslöser war der Artikel in der Lokalzeitung über die Kornbrennereien, die einst in Wetter betrieben wurden. Abgespielt haben sich die nachfolgend beschriebenen Ereignisse etwa um das Jahr 1949. Herbert Sabiers schreibt, dass sich die schier unglaubliche Geschichte in etwa so zugetragen haben muss.

Lore findet ihr Glück

In der Trappenstraße in Wetter wohnte seit Jahren eine sehr freundliche Familie W. Sie handelte nebenbei mit Getränken, Rauch- und Süßwaren. Ein Sohn gehörte zur Familie, der wie sein Vater Otto genannt wurde, und es gab da noch eine Tochter Hannelore. Die aber wurde, weil es kürzer war und auch moderner klang, Lore gerufen. Lore war eine sehr anschauliche hübsche junge Frau, die einen jungen Mann kennenlernte, sich in ihn verliebte und auch sobald heiratete. Da in der Nachkriegszeit, auch wegen der vielen Flüchtlinge, der Wohnraum knapp war und das junge Paar keine Wohnung fand, rückten Lores Eltern zusammen und traten, wie es damals nicht unüblich war, dem frisch getrauten Paar ein Zimmer ihrer Wohnung ab.

Vor der Währungsreform

Es war kurz vor der Währungsreform. Für die Reichsmark war kaum noch Ware zu erhalten. Die Währung, die zog, waren Schnaps und englische oder auch sogenannte „Ami-Zigaretten“. Aber wie kommt man daran. Die englischen Besatzungssoldaten, die bei der Reme stationiert waren, hielten sich damit geschlossen.

An Zigaretten war nur schwer heranzukommen. Wie konnte man also an Schnaps kommen? Selber brennen, entschloss sich Lores jung vermählter Ehemann. Gedacht, getan. Er baute sich im Keller des Demag-Hauses, von dem seine Schwiegereltern ein Viertel bewohnten, einen Destillationsapparat. Dann versuchte er, aus Korn, Rübenschnitzel und Kartoffeln ein hochprozentiges Gesöff zu brennen, um mit diesem auf dem schwarzen Markt Geschäfte zu machen, was natürlich verboten war.

Explosion mit verheerenden Folgen

Er musste dabei mit Sicherheit etwas falsch gemacht haben. Der Destillationsapparat explodierte mit lautem Knall, der weit in der Nachbarschaft zu hören war, und die Nachbarn dachten, der Krieg sei wieder ausgebrochen. Durch die Explosion wurde Lores Mann im wahrsten Sinne des Wortes kopflos: Die durch die Detonation herumfliegenden Metallteile der Destille rissen ihm den Kopf ab.

Obwohl der Winter hart war, und es viel Schnee und Glatteis gab, musste der Verunglückte doch bestattet werden. In den Jahren nach dem Krieg wurden die Verstorbenen mit Fuhrunternehmer Wiedemeyers Pferd in einem reich verzierten Leichenwagen, einem sogenannten Einspänner, von zuhause abgeholt. Auch das Pferd war mit einer schwarzen Trauerdecke und mit schwarz/weißem Federbüschel auf dem Kopf feierlich geschmückt. Der Einspänner fuhr voraus, und die Trauergemeinde ging zu Fuß dahinter her. Die Nachbarskinder fanden das sehr interessant und begleiteten auch den Trauerzug.

Bergstraße war eisglatt

Nun musste der Verstorbene von der Trappenstraße über die vereiste Bergstraße zum Friedhof Gartenstraße transportiert werden. Die steile schnee- und eisglatte Bergstraße war damals nicht so sorgfältig gestreut wie sie es heute ist. In der Nachkriegszeit wurde noch die Haushaltsasche als Streugut verwendet. Als sich der Trauerzug in Höhe der Blankstraße befand, kam das Pferd ins Rutschen, stürzte und riss dabei den Leichenwagen so um, dass der Sarg auf die Bergstraße fiel.

Helfende Hände

Schnell waren helfende Hände zur Stelle. Der Kutscher und ein paar Männer halfen zuerst dem Pferd wieder auf die Beine, dann wurde der Wagen mit viel Mühe auf seine vier Räder gestellt, wieder angespannt, und zuletzt wurde der Sarg wieder eingeladen, und es konnte alles wieder zur Bestattung hergerichtet werden. Wie sagt doch gleich der Volksmund: „Ein Unglück kommt selten allein.“