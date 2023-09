Deutsches Rotes Kreuz Herdecke schlägt Alarm: Kaum Helfer

Herdecke. Der DRK-Ortsverband Herdecke hat ein großes Problem. Er hat zu wenig Helfer. Das kann sich auch auf verschiedene Dienste auswirken.

Das Deutsche Rote Kreuz in Herdecke schlägt Alarm. Es geht um die Blutspendedienste, jedoch nicht, weil Spender fehlen.

Viele Neuspender

„Die Spenderwilligkeit hier in Herdecke ist schon groß. Wir haben auch viele Neuspender“, freut sich der Vorsitzende des Ortsvereins Uwe Klein. Was fehlt, sind jedoch die ehrenamtlichen Helfer. „Wir haben zwar immer fünf Helfer, die vor Ort sind und insgesamt neun, die sich einbringen könnten, aber die sind auch nicht mehr die Jüngsten“, erklärt Klein. Er würde sich wünschen, dass die Ehrenamtlichen, die teilweise schon seit Jahrzehnten aktiv sind, entlastet werden.

Sanitätsdienst ist Geschichte

„Wir können uns schon jetzt den Sanitätsdienst bei den großen Veranstaltungen wie der Maiwoche nicht mehr leisten, weil wir einfach keine Helfer haben, die das machen können. Selbst, wenn wir den Kreisverband miteinbeziehen, reichen die Kapazitäten einfach nicht aus“, erklärt Klein. Er hat Sorge, dass es mit der Blutspende ähnlich laufen könnte. Dabei ist die Blutspende so wichtig. Der DRK-Blutspendedienst West, zu dem auch Herdecke gehört, führt in der Region täglich bis zu 50 Blutspendetermine durch, bei denen etwa 4000 Menschen zum Spenden kommen. In Herdecke gibt es insgesamt vier Spendetermine im Jahr.

Überschaubarer Aufwand

Petra Gies, zweite Vorsitzende des Ortsverbands, erklärt, was die Aufgabe der ehrenamtlichen Helfer beim Blutspenden ist und wie viel Zeit sie investieren müssten. „Bei unseren Diensten geht es hauptsächlich darum, die Spender nach der Blutspende zu versorgen. Das bedeutet, Getränke und Essen bereitzustellen. Im Vorfeld muss dafür eingekauft werden und nach dem Termin muss alles wieder aufgeräumt werden“, so Gies. Der Einsatz ist also auf wenige Stunden in zwei bis drei Tagen rund um den vierteljährlichen Termin beschränkt. Ein zeitlicher Aufwand, der sich in Grenzen hält, wie Gies findet. Zumal: „Oftmals bringen wir von unterwegs schon manche Sachen mit. Wenn beispielsweise die Schokolade irgendwo im Angebot ist, die wir nach dem Spenden verteilen, dann telefonieren wir kurz und derjenige, der gerade dort einkauft, bringt die Sachen dann schon mal mit. Den Rest kaufen wir meist im Großhandel“, erläutert Klein.

Einmal Ehrenamt, immer Ehrenamt

Trotz des überschaubaren Aufwands finden sich trotzdem keine neuen Helfer. Woran liegt das? Klein versucht sich an einer Erklärung: „Ich erinnere mich noch an meine Anfangszeit. Da war ich ganz stolz darauf, die weiße Kleidung zu tragen. Fast wie Dr. Brinkmann in der Schwarzwald-Klinik“, meint er und lacht. Dann deutet er auf das DRK-Abzeichen an seinem Kragen. „Auch das war für mich immer was ganz Tolles.“ Heutzutage habe sich das Bild gewandelt. „Natürlich gibt es immer noch viele Menschen, die sich engagieren und helfen wollen, aber eben nicht mehr im Verein“, weiß Klein. Es soll möglichst unverbindlich sein. „Es ist nicht mehr so wie früher, als es fast selbstverständlich war, sich ehrenamtlich in Vereinen zu engagieren. Für mich ist es das immer noch. Ehrenamt macht man, weil man es immer gemacht hat“, meint Ralf Eckleder, Schatzmeister des Ortsverbands, der beispielsweise auch im Sportverein tätig ist. Neue und junge Helfer zu finden werde da schwierig. „Wir versuchen daher auch, mit anderen Organisationen und Vereinen zu kooperieren, wie beispielsweise dem VCS (Verein zur Förderung christlicher Sozialarbeit, Anm. d. Redaktion) hier in Herdecke. Die haben viele Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen wollen“, sagt Klein.

Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund

Grundsätzlich kennt sich das DRK in Herdecke mit der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Organisationen in vielen Situation gut aus. So kooperiert der Ortsverband beispielsweise mit dem Kinderschutzbund. „Wenn bei uns Spenden für die Kleiderkammer abgegeben werden, wie Spielzeug oder Kinderkleidung, geben wir das rüber. Das hat allein schon Platzgründe, denn unsere Kleiderkammer ist tatsächlich sehr klein“, erklärt der Vorsitzende. Apropos Kleiderkammer: Auch da sind die Rotkreuzler auf der Suche nach einem neuen Container-Standort. Am Kalkheck befand sich lange Zeit ein Zwischenlager, das aber abgebaut werden musste. „Nun sind wir auf der Suche nach einem neuen Standort. Vielleicht gibt es ja Firmen, die auf ihrem Gelände noch Platz für einen Container hätten, den sie uns zur Verfügung stellen könnten“, hofft Klein.

Wer diesen Platz anbieten kann, oder auch Interesse hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, kann sich an die Geschäftsstelle des DRK Herdecke wenden. Die Geschäftszeiten an der Kampstraße 4 sind dienstags von 17 bis 19 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Telefonisch ist die Geschäftsstelle unter 02330/2311 erreichbar. Die nächsten Blutspendetermine im Cuno-Forum an der Wetterstraße 111 stehen schon fest: Am Dienstag, 10. Oktober, von 15.30 bis 19.30 Uhr und Dienstag, 2. Januar, von 15.30 bis 19.30 Uhr.

