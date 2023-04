Deutschland-Ticket in Wetter und Herdecke: Info im Überblick

Wetter/Herdecke. Nahverkehrsunternehmen, die auch durch Wetter und Herdecke fahren, bieten ab sofort das 49-Euro-Ticket an. So kann es aktuell bestellt werden.

Blick auf den Kalender. Anfang April. Bedeutet: Es dauert nicht mehrt lange, bis das so genannte Deutschland-Ticket kommt. Bekanntlich lassen sich ab dem 1. Mai 2023 bundesweit alle Bahnen in der zweiten Klasse und Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im monatlich kündbaren Abonnement für 49 Euro nutzen. Nun startet der Vorverkauf.

Passagiere aus Wetter und Herdecke wollen wissen: Wo und wie bekomme ich das 49-Euro-Ticket? In den beiden Ruhrstädten fahren Busse der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER), der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft oder kurz Bogestra und der Hagener Straßenbahn AG. Bei den Unternehmen ist die Karte nun erhältlich. Dagegen nicht beim Fahrer oder an Automaten.

VER und Hagener Straßenbahn informieren

Auf der VER-Internetseite fehlen noch aktuelle Informationen, die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr teilt aber mit: „Sie brauchen Ihr bestehendes Abo nicht zu kündigen! Wir kümmern uns darum, dass Sie so einfach wie möglich auf das neue Deutschland-Ticket umsteigen können.“

Am 3. April heißt es aktuell aus der Volmestadt: Das Deutschland-Ticket gibt es bei der Hagener Straßenbahn AG (HST) „ab heute zum Kauf“. Und zwar sowohl als Chipkarte wie auch über die App. Abonnentinnen und Abonnenten habe das Unternehmen „bereits im Vorfeld umfassend informiert.“ Wer beispielsweise als Neukunde Fragen hat, erhält Auskünfte auch unter der Servicehotline 0800 - 6 50 40 30 (keine Zusatzkosten, es gelten die normalen Tarife des Festnetz-/Mobilfunkanbieters) oder zwischen 8 und 16 Uhr direkt über 02331/208-0. Im Hagener Stadtgebiet befinden sich die zwei Kunden-Center in der Innenstadt an der Körnerstraße 25 und in der Nähe des Hauptbahnhofs am Graf-von-Galen-Ring 24/Berliner Platz.

Bogestra mit Entscheidungshilfe

Die Bogestra teilt mit, dass auf ihrer Internetseite nun Interessierte „direkt und unkompliziert“ per Vorbestellung an das Deutschland-Ticket gelangen können. Ein Abonnement können auf diesem Wege nur volljährige Personen abschließen, andernfalls müssen Eltern beispielsweise für ihr Kind tätig werden. Wie beim „normalen“ Chipkarten-Abonnement zahlen Passagiere monatlich den Abopreis für das Ticket, etwa per Lastschrift (SEPA), Kreditkarte oder PayPal.

Zur Frage, ob sich die 49-Euro-Karte lohnt und ein Wechsel von einem bestehenden Abonnement zum bundesweit gültigen Ticket sinnvoll erscheint, schreibt die Bogestra: „Es ist eine sehr individuelle Entscheidung“, Interessierte sollten ihre eigenen Fahrwege hinterfragen. Das Deutschland-Ticket sei „preislich günstiger als alle anderen Abo-Produkte im Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR). Ein Wechsel ins Deutschland-Ticket ist grundsätzlich sinnvoll, wenn Sie selten bis nie Personen oder Fahrräder mitnehmen sowie die erste Klasse nutzen.“

Zu beachten: Das 49-Euro-Ticket ist im öffentlichen Personennahverkehr rund um die Uhr in ganz Deutschland nutzbar, monatlich kündbar, die Mitnahme von Kindern im Alter bis sechs Jahren deutschlandweit kostenlos. Dabei handelt es sich um ein personalisiertes, nicht übertragbares Ticket ohne Zusatznutzen wie Personenmitnahme oder Fahrradtransport. Für eine Erste-Klasse-Nutzung braucht es eine weitere Buchung (voraussichtlich zum 1. Mai 2023 für monatlich 46 Euro im Abo, Fahrradmitnahme für 29 Euro im Abo für den VRR-Raum).

Weitere Informationen unter www.bogestra.de oder www.hst-hagen.de

