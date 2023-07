Diabetes-Kurse für Kinder: Pro Kid sucht Veranstaltungsort

Herdecke. Der Verein Pro Kid aus Herdecke hat auch in diesem Sommer Mädchen und Jungen mit Diabetes geschult. Unklar ist, ob und wo es 2024 weiter geht.

Ein runder Geburtstag mit Zukunftssorgen: Pro Kid kann 2023 sein 20-jähriges Bestehen feiern. Der Herdecker Verein mit dem kinder- und jugendpsychiatrischen Schwerpunkt machte in dieser Zeit auch durch seine Diabeteskurse für Schülerinnen und Schüler auf sich aufmerksam. Für dieses Angebot sucht die Einrichtung nun einen neuen Ort und ein geeignetes Haus.

Zwei Schulkinderkurse für junge Zuckerkranke hat Pro Kid in diesem Sommer organisiert. Zur Abschlussveranstaltung lud der Verein auch langjährige Förderer ein und wies auf den Notstand hin: Das Freizeitheim Wartenberg in Witten steht ab 2024 nicht mehr als Veranstaltungsort für Diabetes-Anleitungen zur Verfügung, da die Herbergseltern nun in Rente gehen. Noch sei unklar, wo zukünftig Seminare und zahlreiche Aktivitäten zugunsten chronisch kranker Mädchen und Jungen stattfinden können.

Wittbräucke weiter im Visier

„Damit sind wir nicht alleine, denn alle Schulen der Region vermissen geeignete Unterkünfte, denn auch die Jugendbildungsstätte Wittbräucke in Herdecke und die Freizeiteinrichtung Berchum in Hagen haben vor Jahren geschlossen“, schreibt Dr. Dörte Hilgard vom Vereinsvorstand. Pro Kid hoffe immer noch auf eine baldige Lösung hinsichtlich der Villa an der Wittbräucker Straße. Die ehemalige Jugendbildungsstätte an der B54 steht seit 2017 leer, die Stadt Dortmund als Eigentümerin betrachtet diese – wie berichtet – als potenzielle Flüchtlingsunterkunft.

„Das Diabetes-Team und der Vorstand bleiben dran und sind sehr bemüht, im kommenden Jahr wieder die bewährten Kurse durchführen zu können“, heißt es. Das ganzheitliche Konzept zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 biete mehrfach im Jahr alltagstaugliche Schulungen in den Ferien als Vorbereitung für Klassenfahrten, Schulwechsel oder zur Verselbständigung der Heranwachsenden an. So konnten in diesem Jahr wieder mehr als 30 Mädchen und Jungen im Freizeitmodus ihren Umgang mit der insulinpflichtigen Erkrankung üben.

Hilfestllung für den Alltag

Das Ziel des Teams unter der Leitung von Kinderdiabetologin Hilgard: die Lebensqualität der jungen Diabetiker erhöhen und ein möglichst normales Alltagsleben in den Familien fördern. In den letzten Jahren haben ungefähr 1000 Kinder und Jugendliche diese Anleitungen erhalten, darunter auch „Wiederholungstäter“. Beraterinnen, Ärzte, Krankenpflegende, Kunsttherapeuten oder Fachleute aus der Zirkuspädagogik betreuen den Nachwuchs ebenso wie ehemalige Teilnehmende. Die Kinder (ab Einschulung bis zwölf Jahre) lernen in Gruppen, sich selbst zu versorgen, um dann ohne Probleme beispielsweise mal bei Freunden übernachten zu können. Zu den Kursinhalten gehören unter anderem individuelle Gespräche zu Ernährungsfragen oder Bewegungsanpassungen.

„Am Ende einer Woche sind die Kinder in ihren Fähigkeiten und Selbstsicherheit enorm gewachsen – das gibt auch den Eltern wieder neue Kraft für den Alltag mit der lebenslangen Aufgabe“, so die Kinder- und Jugendärztin Hilgard, die noch auf den Spendenlauf von Pro Kid am 27. August (verschoben vom 4. Juli) in Herdecke hinweist.

