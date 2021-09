Diakon aus Wetter: Jeder Mensch kann etwas tun

Wie ohnmächtig ist der Mensch? Welch gewaltige Macht ist auf seiner Seite? Gedanken von Diakon Andreas Vesper aus Wetter.

Ich sitze im Auto. Vor mir liegt eine herausfordernde Aufgabe. Ich halte gleich einen Trauergottesdienst für Thomas, der sich mit Anfang zwanzig entschied, das Leben hier auf Erden zu beenden. Wie alle beteiligten fühle ich mich in dem Moment klein und zerbrechlich. Ich bete: „Gott sei bei uns. Gib uns/mir Kraft, und lass uns gerade jetzt deinen Himmel spüren“.





Und überhaupt, was für eine Zeit, denke ich. Als Seelsorger erlebe ich zurzeit viele Dinge, die mich sich sehr bewegen und nachdenklich machen: Da ist der Arbeitskollege, der 45 Jahre für unsere Menschen der ESV da war. In Rente geht. Dort kippt er nach wenigen Tagen tot um. Nach der Reanimation liegt er nun im Wachkoma. Da ist der Mann, der mit Anfang 50 an einer fürchterlichen Krankheit gestorben ist. Da ist das kleine Baby, mit dem ich im Kinderwagen spazieren gehe. Und mir ist bewusst, aufgrund der schweren Behinderung die es hat, wird es nicht mehr lange leben.





Da klingt es aus dem Radio („Für die Liebe“ von Berge):

„Wir haben die Wahl

Wir können im Gleichschritt mitmarschieren

oder unserer Stimme folgen

und aufhören, nur zu funktionieren

Wir haben die Wahl

Wir könnten auch mal was riskieren

Wir könnten uns verletzlich zeigen

und die Hoffnung nicht verlieren

Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben

und uns Mut machen, die guten Seiten sehn

uns verbünden, statt aufeinander loszugehen

wir können wählen

Ich entscheid’ mich für die Liebe

und für die Menschlichkeit

denn nur wer nicht geliebt wird

hört auf, ein Mensch zu sein

Ich entscheid’ mich für den Frieden

und ich hör immer auf mein Herz

Wir sollten anfangen, uns zu lieben

Ich weiß genau, wir sind es wert…“





Das Lied rüttelt mich wach, schenkt mir die nötige Kraft. Ein weiteres Gespräch kommt mir in den Sinn: „Wir können nichts mehr für Sie tun“, das war der Satz, den die Krankenschwester nach 26 Jahren Arbeit auf der Intensivstation nicht mehr aushalten konnte. „Doch, wir können was tun“, sagte ihr Herz. Sie machte eine Weiterbildung zur Palliativ-Krankenschwester und baute zusammen mit anderen das Hospiz in Witten auf. Sie selbst sieht sich übrigens nicht als Krankenschwester, sondern als Hebamme. „So wie es eine Hebamme ins Leben braucht, so braucht es auch eine für den Übergang.“ Ein wunderbarer Gedanke oder?





„Doch, wir können was tun: Dasein, Zeit schenken, Geborgenheit spüren lassen, lieben…und das nicht ,nur’ in der letzten Lebensphase“, sagt sie weiter.





Recht hat sie. Wir alle können was tun! Gemeinsam und jeder für sich! Mit diesem Gedanken steige ich aus meinem Auto aus. Nein, die Aufgabe wurde nicht leichter. Denn dem jungen Mann konnten wir nicht mehr helfen. Aber gemeinsam haben wir ihn wertgeschätzt. Gemeinsam haben wir unsere Fassungslosigkeit und Traurigkeit geteilt. Und Gott war deutlich dabei! Gott kümmert sich um ihn. Und wir haben nun die Chance, daran zu wirken, dass kein Mensch sich nicht geliebt fühlen muss oder sogar die Freude am Leben dadurch verliert!





„Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang unsers Lebens. Jeder Tag ist ein abgeschlossenes Ganzes”, so formuliert es Dietrich Bonhoeffer. Jeden Morgen starten wir in einen neuen Tag und haben die Möglichkeit, diesen zu einem guten Tag werden zu lassen. Wenn wir am Abend zurückschauen, müssen wir uns fragen: Sind wir unserem Nächsten und uns selbst gerecht geworden? Es hilft nicht, zu sagen: In Zukunft mache ich es besser, sondern wir sollten immer versuchen, es richtig zu machen. Denn das Ende eines Gesprächs, eines Tages oder auch nur eines kurzen Zusammentreffens mit anderen ist immer ein Ganzes.





Doch, wir können etwas für uns tun!

Andreas Vesper ist Diakon in der evangelischen Martinskirche in Volmarstein

