Diakon für Wetter findet: Dankbarkeit ist weiter angebracht

Das Erntedankfest hat Diakon Thomas Becker, der auch in Teilen Wetters wirkt, zu ganz eigenen Gedanken über Dankbarkeit angeregt.

Wenn Sie meiner Generation angehören (also 60+), dann dürften Sie sich an den folgenden Dialog recht lebhaft erinnern: „Wie sagt man?“- „Danke!“ Und dabei nicht vergessen: Immer das „schöne“ Händchen geben! Leider ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel von dieser „Dankeskultur“ verloren gegangen. Und es sieht auch nicht so aus, als würde sich dieser Trend noch einmal umkehren. Vieles, was uns im Laufe eines Lebens „geschenkt“ wird (und damit sind nicht nur die materiellen Dinge gemeint), wird einfach als selbstverständlich hingenommen oder – auch dies nicht selten – vom Beschenkten noch einmal hinterfragt. Und so kann es passieren, dass man auf die anfangs erwähnte Frage auch „Ist das alles?“ zu hören bekommt.

Am Sonntag feiern wir in den christlichen Kirchen das Erntedankfest. Auch dieses Fest hat in den letzten Jahren viel von seiner Bedeutung verloren, und die Pandemie hat das ihre dazu beigetragen. Zwar ist der Anlass dieses Festes sehr „handgreiflich“, aber seine Tragweite wird kaum noch wahrgenommen. Wie sollte es auch sein in einer Gesellschaft, in welcher der Prozess der Erzeugung oder Herstellung der Nahrungsmittel überwiegend im Verborgenen geschieht? Ich erlebe es immer wieder in meiner Tätigkeit als Seelsorger: Ein Besuch auf dem Bauernhof verschafft den meisten Kindern (und manchmal auch deren Eltern) ganz neue Erfahrungen und Erkenntnisse. Die Kühe sind nicht lila, die Milch kommt nicht von selber in den Tetrapak, Eier findet man im Stroh, das Schnitzel läuft durchaus lebendig und mit lautem Grunzen und Quieken über die Wiese und der Honig wird von fleißigen Insekten gesammelt.





In der Vergangenheit wurde der Wechsel der Jahreszeiten und ihre Bedeutung von den Menschen viel intensiver wahrgenommen: Saat und Ernte, Hitze und Kälte, Regen und Trockenheit. Eine gute Ernte bedeutete Wohlstand und Sicherheit, eine schlechte Hunger, Krankheit und Tod. Von diesen Abhängigkeiten haben sich die Menschen in den letzten Jahrzehnten frei gemacht. Lebensmittel werden importiert und sind in jedem Supermarkt im Überfluss vorhanden. Trotzdem zeigen uns Katastrophen wie Überschwemmungen und Vulkanausbrüche, dass es immer noch Ereignisse gibt, die außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen und unserem Einfluss entzogen sind. Sollte uns das nicht nachdenklich machen?





Am Sonntag, so überliefert es die Bibel, war die Schöpfung vollendet. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Feiertag. Und ab und zu einen Gedanken an den, der Himmel und Erde gemacht hat.

Thomas Becker ist Diakon in der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul für Witten, Sprockhövel und Wetter

