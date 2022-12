Diakon für Wetter: Jeder kann für eine bessere Welt sorgen

Weltenretter sollten bei sich selbst anfangen, findet Diakon Thomas Becker. Eine bessere Welt anstreben findet er dennoch wichtig.

Kaiser Augustus hat Glück gehabt. Natürlich gehört er zu den wichtigsten Gestalten der römischen Geschichte. Aber – Hand aufs Herz – wer kennt die schon? Menschen, die über „klassische Bildung“ verfügen. Oder Kinder, die dieses Thema gerade für die nächste Klausur lernen müssen.





Doch Augustus kennen auch diejenigen, die sonst mit Geschichte nichts zu tun oder schon alles wieder vergessen haben. Denn dieser Name wird an jedem Heiligen Abend in allen Kirchen genannt: „In jenen Tagen erging ein Erlass des Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis aufzeichnen zu lassen“. So beginnt das Weihnachtsevangelium, das von Jesu Geburt erzählt. Und viele Menschen damals sahen in ihm den Retter, den Erlöser, den „Messias“; der endlich die verhassten Römer aus dem Land schmeißen und das jüdische Volk von dieser Knechtschaft befreien sollte.





Jesus erfüllte diese Erwartungen nicht, wie wir heute wissen. Seine Botschaft war und ist eine andere: Gerechtigkeit, Frieden und Nächstenliebe. Er war nicht unpolitisch, sondern geriet immer wieder in Streit mit den Mächtigen seiner Zeit. Er wusste sehr gut, dass weltliche Macht für das Zusammenleben der Völker verantwortlich ist. Sie soll Recht und Ordnung schaffen, für Sicherheit und das Wohlergehen aller sorgen. Ein Paradies auf Erden kann sie nicht schaffen. Wo immer das versucht wurde, endete es in einer Katastrophe.





Der Schriftsteller Heinrich Böll meinte einmal: „Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab: für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache; und mehr noch als Raum gab es für sie: Liebe für die, die der heidnischen und gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen.“





Niemand von uns kann die Welt retten. Auch wenn es in der letzten Zeit immer wieder Leute gab, die das von sich behaupten. Ihnen rufe ich zu: Sorgt doch erst einmal in euren Familien und in eurer nächsten Umgebung für Ordnung und Sicherheit. Mit der Zerstörung von Kunstwerken, irren Klebeaktionen und der Blockierung von Autobahnen werdet ihr nur erreichen, dass eure Akzeptanz in der Bevölkerung immer geringer wird.





Denn jeder hat immer wieder die Möglichkeit, in seinem eigenen kleinen Bereich die Welt für sich selbst und für seine Mitmenschen erfreulicher zu machen. Gott selber hat auch an einem winzigen Punkt begonnen. Er hat uns seinen Sohn geschenkt und damit einen neuen Anfang gemacht.

Thomas Becker ist hauptamtlicher Diakon in der Pfarrei St. Peter und Paul in Witten, Sprockhövel, Wetter.

