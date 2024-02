Die Narren sind los: Jecke Tipps rund um Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke Zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag wird viel geboten. Das sind die Tipps der Redaktion für den Höhepunkt der fünften Jahreszeit.

Die Narren sind wieder los: Das kommende Wochenende, sowie der Rosenmontag stehen selbstredend unter dem Motto: Karneval in der Region. Pappnase auf, Verkleidung an und los auf eine der unzähligen, Jecken Veranstaltungen rund um Wetter und Herdecke.

Karneval im Stadtsaal

Die Hochsaison der Jecken startet traditionell an Weiberfastnacht in die heiße Phase. Für Kurzentschlossene findet bereits heute im Wetteraner Stadtsaal die Altweiberparty statt. Los geht es dort um 16:11 Uhr. Am kommenden Samstag dann laden die Karnevalsfreunde Wetter e.V. zum beliebten Kostümball, ebenfalls in den Stadtsaal. Ab 18:11 Uhr feiern dann Clown und Co. wieder ausgiebig die fünfte Jahreszeit. In diesem Jahr mit dabei: Der durch die Show „The Voice of Germany“ bekanntgewordene Musiker Guido Westermann. Dazu gibt es wie immer tanzbare Musik von DJ DelaSaba und vieles mehr. Am Rosenmontag steigt dann zum Abschluss der diesjährigen Session wieder die traditionelle Kinder-Karnevals-Party, ebenfalls im Stadtsaal.

Karneval im Wetteraner Stadtsaal: Donnerstag, 16.11 Uhr: Altweiberparty, Eintritt 5 Euro. Samstag, 18.11 Uhr: Kostümball, Eintritt 10 Euro. Rosenmontag: Kinderkarneval, ab 14 Uhr. Eintritt: 5 Euro.

Rosensonntagszug in Boele

Während die meisten großen Karnevalsumzüge vor allem am Rosenmontag durch die Straßen fahren, „kütt dr Zoch“ in Hagen Boele traditionell bereits am Rosensonntag. Der große Umzug lockt jedes Jahr viele tausend Besucher in den Hagener Stadtteil. Bei regelmäßig über 600 teilnehmenden Jecken und an die 50.000 Feiernden werden bei den Wagen Alltags-politische Themen aufs Korn genommen, um so wenigstens für einen Tag die Welt einmal nicht allzu ernst zu nehmen. Zusätzlich wird es laut Veranstalter, „Loßröcke Boele“, ungefähr 2,5 Tonnen Kamelle geben. Los gehts am Sonntag um 13:30 mit der offiziellen Schlüsselübergabe am Amtshaus, bevor der Zug sich ab 14.30 Uhr dann in Richtung Hagener Straße auf den Weg macht.

Rosensonntagszug in Boele. Sonntag, 11. Februar, ab 14:30 in Hagen Boele

Beim Kostümball im Stadtsaal wird es wieder bunt. Foto: Jessica Börner / WP

Kinderkarneval an allen Tagen

Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder eine ganze Menge für die jüngsten Jecken geben: Während die Kinder-Karnevalsparty im Wetteraner Stadtsaal, wie beschrieben, erst an Rosenmontag stattfindet, können die Nachwuchs-Narren bereits am 09. Februar in Herdecke feiern. Bei der Karnevalsparty für Kinder im Herdecker Ruhrfestsaal wird von 16 bis 18 Uhr nach Herzenslust gefeiert und getanzt. Auch das Kinderprinzenpaar aus Hagen schaut vorbei. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung beim Jugendcafé FachWerk ist notwendig: 02330-129964.

In der Werkstadt in Witten gibt es am Sonntag (11. Februar) ab 13 Uhr eine Kinder-Karnevalsparty. Und auch dort wird einiges für die Jüngsten geboten: Dazu gehören Mitmachaktionen, Tanzaktionen und viele weitere Programmpunkte. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Auch im Dortmunder Freizeitzentrum West wird es eine große Familiendisko zu Karneval geben. Ab 14:30 Uhr treffen sich dort jung und „älter“ und feiern zusammen „das Lieblingsfest des Jahres“. Verschiedene DJs, ein Besuch des Dortmunder Kinderprinzenpaares, Tanzvorstellungen und vieles mehr wird dort geboten. Karten kosten etwa 13 Euro.

Rosenmontagsumzüge in der Region

Den krönenden Abschluss der Karnevalssession bilden dann traditionell die vielen Rosenmontagsumzüge rund um Wetter und Herdecke: Umzug in Hagen: Das Festkomitee des Hagener Karnevals veranstaltet seinen großen Rosenmontagsumzug wie gewohnt in der Hagener Innenstadt. Los geht es um 14 Uhr auf der Frankfurter Straße.

Rosenmontag in Dortmund: Der Rosenmontagszug in Dortmund startet um 14 Uhr am Festplatz an der Eberstraße. Enden wird der große Umzug auf dem Friedensplatz. Zusätzlich steigt im Stadtgebiet die Karnevalskirmes.

Karnevalsumzug in Essen Rüttenscheid: Auch in Essen wird Karneval gefeiert. Der große Rosenmontagszug beginnt um 13.11 und startet an der Messe in Essen.

