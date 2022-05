Die Polizei sucht nach Herdecker Fahrraddieben

Herdecke. Hat jemand den Diebstahl an der Ahornstraße bemerkt oder das Fahrrad gesehen? Die Polizei sucht Hinweise auf den Täter.

Am Mittwoch, 11. Mai, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 8 Uhr bis 16.30 Uhr ein E-Bike von einem Privatgrundstück an der Ahornstraße.

Das Fahrrad befand sich mit einem Bügelschloss gesichert auf der Terrasse des Grundstücks. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Haibike, Typ Xouro, in den Farben blau und weiß. Hinweise auf die Diebe gibt es bisher nicht.

