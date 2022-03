Die Rote Liste wächst: Immer mehr Arten auch in EN bedroht

Ennepe-Ruhr. Mehr denn je sind Tier- und Pflanzenarten in ihrer Existenz bedroht – auch im Ennepe-Ruhr-Kreis. Was wir Menschen tun können.

Haben Sie sie auch gehört und gesehen? Kaum stand die letzte Kolumne über den Kranichzug in der Zeitung, schickten die ersten der großen Vögel laut rufend einen Frühlingsgruß über das Kreisgebiet. Meisen, Amseln, Zaunkönige und Heckenbraunellen singen mittlerweile unverdrossen in der oft noch kalten Morgenluft. Krokusse und Schneeglöckchen stehen in voller Blüte und auch die ersten Weidenkätzchen zeigen sich schon. An manchen Orten kann man sogar schon das erste Blattgrün sehen.

Lesen Sie auch: Arbeiten an Ender Talstraße dauern länger

Vielleicht ist Ihnen, wie mir, das „Frühlingserwachen“ ein kleiner Trost in diesen unruhigen und zunehmend bedrohlichen Tagen. Egal wie grau, dunkel und kalt der Winter auch war, die Tage werden wieder länger, die Sonne wärmt wieder stärker, die Natur erwacht aus dem „Winterschlaf“ und der Kreislauf beginnt von neuem. Aber auch wenn das alles ganz selbstverständlich für uns ist, braucht die Natur doch unsere Aufmerksamkeit, unseren Schutz.

Tag des Artenschutzes am 3. März

Jedes Jahr am 3. März weist der Internationale Tag des Artenschutzes darauf hin. Er erinnert an die Unterzeichnung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens im Jahr 1973. Vielleicht haben Sie schon einmal die Abkürzung ‚WA‘ für die deutsche Bezeichnung oder ‚CITES‘ (Englisch für ‚Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora‘) gehört. Das weltweite Abkommen soll den illegalen Handel mit Wildtieren und Pflanzen unterbinden und dafür sorgen, dass auch der legale Handel den Fortbestand der Arten nicht gefährdet. Um die fünftausend Tierarten und etwa achtundzwanzigtausend Pflanzenarten sind zurzeit mit Handelsverboten, Exportquoten oder besonderen Genehmigungspflichten für den Handel belegt. Am bekanntesten dürfte das Verbot des Handels mit Elfenbein sein.

Der Tag ist aber auch ein Anlass, auf die Bedeutung der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten für uns Menschen und auf die weltweite Bedrohung der Arten zu blicken. Dass Tiere, Pflanzen, Pilze und auch einzellige Organismen unersetzbare Ökosystem-Dienstleistungen erbringen, ohne die wir Menschen nicht existieren können, davon hatte ich bereits einmal in einer Kolumne geschrieben. Man denke nur an die Bestäubungsleitungen von Insekten oder die Luftreinhaltung und Klimafunktion von Wäldern.

Aber viele Lebensräume und Arten sind mehr denn je bedroht. Die Bedrohung der Arten wird in sogenannten ‚Roten Listen‘ veröffentlicht. In der aktuellsten Internationalen Roten Liste sind mit 40.000 Tier- und Pflanzenarten mehr Arten als je zuvor, als bedroht eingestuft. Vielleicht kommt Ihnen das nicht besonders viel vor, angesichts der weltweit etwa 1,8 Millionen bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten. Allerdings sind natürlich nicht alle bekannten Arten untersucht worden, das ist gar nicht zu leisten. Immerhin aber wurden bislang weltweit 142.577 Arten sorgfältig analysiert. Von diesen gelten die oben genannten 40.000, also achtundzwanzig Prozent, als bedroht. Man kann davon ausgehen, dass es um die bislang noch nicht untersuchten Arten auch nicht besser bestellt ist. In Deutschland wurden über 30.000 der 71.500 hier nachgewiesen Arten analysiert. Davon sind, laut Rote Liste Zentrum, 35 Prozent der Wirbeltiere, 34 Prozent der wirbellosen Tiere, 31 Prozent der Pflanzen und 20 Prozent der Pilze in ihrem Fortbestand gefährdet oder bereits ausgestorben.

Auch interessant: 700 Menschen demonstrieren in Wetter gegen den Krieg

Aber, die gute Nachricht ist, dass es für jeden von uns gar nicht so schwer ist, diesen deprimierenden Zahlen etwas entgegenzusetzen. Fangen wir doch vor der eigenen Haustüre an: Fledermaus-Kästen und Vogel-Nistkästen aufhängen. Vogel-Nistkästen am besten nicht nur für Kohlmeisen und Blaumeisen, sondern auch für andere Vogelarten, etwa für Halbhöhlenbrüter wie den Hausrotschwanz, oder für Haussperlinge oder Mehlschwalben. Insektennisthilfen fördern nicht nur die Insekten-Vielfalt, sondern liefern Vögeln auch gleich proteinreiches Futter für die Jungenaufzucht. Haselmäuse und Gartenschläfer freuen sich über ein Angebot an Kleinsäugerkästen. Bauanleitungen für Kästen und Nisthilfen findet man problemlos im Internet, ich empfehle die Seiten des BUND und des NABU. Balkonkästen und den Garten mit einheimischen Blühpflanzen bestücken, Sträucher pflanzen, die Tieren Versteck und Nahrung bieten. Die Wiese oder zumindest einen Streifen davon erst spät mähen oder einen Blühstreifen anlegen. Saft von heimischen Streuobstwiesen kaufen. Beim Spaziergang im Wald auf den Wegen bleiben.

Sicher fällt Ihnen selbst noch viel mehr ein, wie auch Sie einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt tun und sich dann daran erfreuen können. Trotz aller bedrückenden Weltereignisse wünsche ich Ihnen daher einen bezaubernden FrühlingsanfangIhre Britta Kunz von der Biologischen Station Ennepe-Ruhr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter