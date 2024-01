Die Seilbahn ist wünschenswert, reicht aber allein nicht aus

Ähnlich wie in Koblenz, könnte die Seilbahn in Wetter einen tollen Ausblick gewähren, im heimischen Fall auf die Ruhr.

Wetter Leser Thorsten Schmitz erinnert in seinem Leserbrief an die Anregungen aus dem Bürgerworkshop und weist auf Verbesserungspotenzial hin.

Die Idee einer Seilbahn wurde erstmals bei einem Bürgerworkshop zum Wasserwerk im Herbst 2020 aufgebracht. Damals wurden Ideen für die Nutzung des Wasserwerks Volmarstein nach Aufgabe durch die AVU gesucht. Eine Seilbahn für die Attraktivität des Tourismus in dieser Region wurde hier zusammen mit einem Haltepunkt der Museumsbahn unterhalb der Burg Volmarstein vorgeschlagen.

Nicht nur für touristische Zwecke

Eine Seilbahn rein für touristische Zwecke halte ich allerdings für zu kurz gedacht und finanziell nicht für tragfähig. Wichtig wäre eine Verbindung zwischen den beiden Ruhrseiten nach Volmarstein, bei denen die touristische Betrachtung eine sinnvolle Ergänzung sein kann.

Fast ohne Steigung erreichbar

Dafür sollte eine Seilbahnverbindung zwischen Alt-Wetter und Volmarstein in Betracht kommen. Start könnte im Schöntal am Skateplatz sein und Endpunkt in Volmarstein am Ende des Kramerwegs. Dadurch wäre Volmarstein im Bereich der Kirche fast ohne Steigung von der Seilbahn aus erreichbar. Aber nur die Seilbahn in den Blick zu nehmen greift zu kurz: Es muss eine weitere Fuß- und Radwegbrücke über die Ruhr kommen, um auch das Wasserwerk anzubinden.

Mitnahme von Fahrrädern wünschenswert

Die Seilbahn muss barrierefrei sein und auch Fahrräder aufnehmen können. Eine Anbindung an den Busverkehr ist erforderlich, in Alt-Wetter durch eine zusätzlichen Bushalt am Ende der Reme-Straße, in Volmarstein ist dieser mit der Haltestelle „Hauptstraße“ schon vorhanden. Und eine temporäre Bahn ist meines Erachtens Unsinn, nach dem Motto: „Wenn keine Touristen mehr kommen, braucht die Bevölkerung keine schnelle und einfache Verbindung zwischen Volmarstein und Wetter“. Gerade die schwierige Topografie macht ein solches Verkehrsmittel erforderlich. Und eine Einbindung ins VRR-Netz ist mehr als sinnvoll.

Bedenkenträger verhindern Projekte

Allerdings glaube ich erst daran, wenn die Bauarbeiten tatsächlich begonnen wurden. Bei ähnlichen zukunftsweisenden Projekten haben ja bisher immer die Bedenkenträger sinnvolle Ideen oft aus Eigennutz verhindert. Hätten Bedenkenträger bereits vor 200 Jahren alles verhindert, hätten wir heute z.B. keine Eisenbahnen.

