Diebstahl: Mehrere Einbruchsversuche im Zentrum von Herdecke

Herdecke. Mehrere Einbruchsversuche in der Innenstadt von Herdecke vermeldet die Polizei. In der Nacht zu Donnerstag machten unbekannte Täter etwas Beute.

In der Nacht zu Donnerstag kam es laut Polizeibericht in der Herdecker Innenstadt zu mehreren Einbruchsversuchen.

In der Bachstraße versuchten die Täter, in ein Büro einzudringen. Sie versuchten, das Fenster der im Erdgeschoss liegenden Räumlichkeit durch Hebeln zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Auch in der Hauptstraße versuchten sich die Täter. Hier wollten sie die Eingangstür eines Geschäftes gewaltsam öffnen, was ihnen jedoch auch hier nicht gelang. Sie flüchteten in beiden Fällen ohne Beute.

In der Ufer- und in der Neuen Bachstraße schlugen Täter an geparkten Fahrzeugen zu. In der Uferstraße hebelten sie die Seitenscheibe eines geparkten Opel Astra auf und durchsuchten das Fahrzeug. Sie stahlen Personaldokumente und Kredit- und Bankkarten. In der Neuen Bachstraße öffneten sie einen unverschlossenen Fiat Panda und entwendeten hier eine geringe Summe Bargeld und zwei Brillen.

Kletterpartie ohne Erfolg

Zudem versuchten Unbekannte am Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 16 Uhr, in eine Wohnung an der Hauptstraße einzubrechen. Sie kletterten über ein Regenrohr auf den etwa in drei Metern Höhe liegenden Balkon und versuchten, die Balkontür gewaltsam zu öffnen.

Aufgrund der guten Sicherung gelang es den Tätern nicht, die Tür zu öffnen. Sie flüchteten unerkannt ohne Beute.