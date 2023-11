Diese Weihnachtsmärkte gibt es im Ennepe-Ruhr-Kreis

Ennepe-Ruhr Es weihnachtet sehr an Ennepe und Ruhr. Kreisweit gibt es Adventsmärkte in allen neun Städten. Hier der Überblick mit besonderen Aktionen.

Schaufenster sind festlich dekoriert, Lichterketten leuchten und erste Holzhütten reihen sich wie an einer Perlenschnur durch die Innenstädte – auch an Ennepe und Ruhr beginnt es zu weihnachten. Absehbar werden sich auf den Weihnachtsmärkten in allen neun Städten des Kreises viele Besucher tummeln.



Gesucht werden besondere Geschenke, genossen der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln sowie kandierten Äpfeln und gehört werden Weihnachtslieder – im besten Fall in Live-Version. Wie und wo die Weihnachtsstimmung im Ennepe-Ruhr-Kreis dieses Jahr besonders zu finden ist, verrät der folgende Überblick. Einige Angebote gelten für die gesamte Vorweihnachtszeit, andere für ausgewählte Wochenenden. Weitere Tipps zu Veranstaltungen und Aktionen in der Vorweihnachtszeit finden Interessiere auf https://ennepe-ruhr-entdecken.de/

Breckerfeld: Am zweiten Advents-Wochenende (8. bis 10. Dezember) laden 30 liebevoll dekorierte Stände rund um die Evangelische Jakobuskirche sowie ein buntes Bühnenprogramm sowie Nikolausbesuche in die Stadt ein.



Ennepetal: Zum 10. Mal öffnet am 16. und 17. Dezember der Kreativ-Weihnachtsmarkt im Industriemuseum (Neustr. 53) seine Pforten. Geboten wird neben vielen Köstlichkeiten vor allem Kunsthandwerk, zahlreiche Aussteller haben ihr Kommen angesagt.



Gevelsberg: Direkt zu Beginn der Weihnachtszeit, am Freitag, 1. Dezember, lädt Gevelsberg zum gemütlichen Mondscheinbummel ein – Musik, Glühwein und Feuerkünstler verleihen diesem langen Einkaufsabend seine ganz besondere Atmosphäre.



Hattingen: Der auch weit über die Grenzen des Kreises bekannte Weihnachtsmarkt in der Innenstadt mit ihrer Altstadt kann ab Montag, 27. November besucht werden. Handwerkermarkt, französischer Markt, nostalgischer Markt – insgesamt 80 Büdchen und ein vielfältiges Bühnenprogramm versprechen die Organisatoren. Besonders: Zwei Büdchen bieten wechselnden privaten Kunsthandwerkern die Chance, ihre Arbeiten zu präsentieren und zu verkaufen. Wie gewohnt wird Frau Holle ab Anfang Dezember am alten Rathaus täglich um 17 Uhr ein Adventsfensterchen öffnen.



Herdecke: Gastgeber des Herdecker Weihnachtszaubers ist vom 1. bis 3. Dezember in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Werbegemeinschaft der Herdecker Heimat- und Verkehrsverein. Auch in Ende gibt es wie gewohnt einen eintägigen Weihnachtsmarkt. Am Samstag, 9. Dezember, öffnen verschiedene Buden im Kirchdorf.



Schwelm: Die Kreisstadt erstrahlt vom 14. bis 17. Dezember im vorweihnachtlichen Ambiente. Fußgängerzone und Altstadt werden wieder zum Schauplatz eines gemütlichen Marktes mit einer Vielzahl von Ausstellern. Vereine und Institutionen aus Schwelm präsentieren Einzigartigkeiten und Köstlichkeiten. Am 17. Dezember, laden zudem die Geschäfte zum Bummeln ein, dieser Sonntag ist verkaufsoffen.



Sprockhövel: In Sprockhövel bietet der Stadtmarketing- und Verkehrsverein Sprockhövel e.V. weihnachtliche Stimmung im Doppelpack. Am ersten Advents-Wochenende (1. bis 3. Dezember) in Haßlinghausen, am zweiten Advents-Wochenende (8. bis 10. Dezember) in Niedersprockhövel. Am Samstag, 9. Dezember, öffnet dort ein Teil des Handels seine Türen bis 21 Uhr.



Wetter: Weihnachtsklassiker, Kunsthandwerk, herzhafte und süße Leckereien – dies und noch mehr Weihnachtliches sind am 9. und 10. Dezember in der Innenstadt rund um die Lutherkirche und im Bismarck-Quartier zu finden. Anlaufpunkt für Kuchenliebhaber ist das an beiden Tagen geöffnete Gemeindehaus. Dort können Kinder in der Wichtelwerkstatt auch Weihnachtstüren basteln – hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Teil des vielfältigen Bühnenprogramms sind unter anderem Auftritte der Bands the Boys, Green River Guys und der Rockfellas.



Witten: Der Wittener Weihnachtsmarkt findet seit Donnerstag dieser Woche und noch bis zum 23. Dezember auf dem Rathausplatz und Berliner Platz statt. Die Besucher erwartet ein familienfreundliches und weihnachtliches Bühnenprogramm, eine Vielzahl an zauberhaft-geschmückten Ständen und Märchenhütten sowie eine Glühweinpyramide, eine Gondeldorf, ein Wichteldorf und eine Kreativhütte. Täglich wird feierlich ein Türchen des Adventskalenders geöffnet, hinter dem sich künstlerische Werke der Kinder aus Wittener-Kindergärten verbergen. Ebenfalls gut zu wissen: Sonntag, der 17. Dezember, ist verkaufsoffen, die Wittener „The Voice Kids“-Teilnehmerin Marie Di Carlo wird auftreten und die Tour „Witten im Lichterglanz“ liefert den Teilnehmern vom Rathausturm aus Wissenswertes über die Stadt und ihre Geschichte, wunderbarer Blick über die festlich geschmückte Innenstadt und den Weihnachtsmarkt inklusive. Buchbar ist dieses Angebot beim Stadtmarketing Witten.

