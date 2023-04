Dörken: Führungswechsel in Herdeckes größter Stiftung

Herdecke. Dr. Jochen Plaßmann und Christa Stronzik gehen in den Ruhestand. Für sie übernehmen eine Ex-Bürgermeisterin und ein Rechtsanwalt.

Dr. Jochen Plaßmann und Christa Stronzik, die beiden Vorstände der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung in Herdecke, gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolge steht bereits fest: Sonja Leidemann und Prof. Dr. Stefan Stolte bilden das neue Führungsduo der Stiftung. 35 Jahre Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung heißt gleichzeitig 35 Jahre erfolgreiche und ehrenamtliche Stiftungsarbeit der Vorstände Christa Stronzik und Dr. Jochen Plaßmann.

Von Anfang an dabei

Doch nun ist es Zeit, die Verantwortung für die Stiftung in jüngere Hände zu legen. Sie waren vom ersten Tag an dabei, als Werner Richard im Jahr 1987 seine Stiftung gründete. Die staatliche Anerkennung als rechtsfähige, gemeinnützige Stiftung am 16. Mai 1988 konnte Werner Richard selbst durch seinen plötzlichen Tod nicht mehr erleben. Heute ist die Stiftung durch ihre engagierten Förderungen in den Bereichen Musik, Kunst und Kultur, Wissenschaft, Denkmalschutz, Jugendsport, Bildung und Soziales aus der Region Westfalen nicht mehr wegzudenken.

Personelle Zäsur

Nun die personelle Zäsur an der Stiftungsspitze: Am 15. Mai 2023 werden sich die jetzigen Vorstände in festlichem Rahmen in der Dr. Carl Dörken Galerie verabschieden und den Vorstand an ihre Nachfolger übergeben. Ab 16. Mai 2023 bildet Sonja Leidemann zusammen mit Prof. Dr. Stefan Stolte dann offiziell das neue Führungsduo der Stiftung. Sonja Leidemann hat sich nach 16-jähriger Amtszeit als Bürgermeisterin der Stadt Witten neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin der SoLei GmbH nun ganz der Stiftung verschrieben. Mit großem Verständnis für die Funktionsweise von Stiftungen, als Mitglied verschiedener Gremien und Kuratorien aus den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung, mit langjähriger Erfahrung in der Mitarbeiterführung und nicht zuletzt einer Vielzahl ehrenamtlicher Tätigkeiten konnte die gebürtige Hattingerin das Kuratorium der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung überzeugen.

Stiftungsexperte

Mit dem Essener Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan Stolte zieht geballtes Stiftungs-Know-how in Herdecke ein. Stolte ist Mitglied der Geschäftsführung des Deutschen Stiftungszentrums und leitet dort den Bereich Stiftungsmanagement von bundesweit etwa siebenhundert gemeinnützigen Stiftungen. Daneben ist er Gesellschafter der Deutsche Stiftungsanwälte Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Er ist Mitglied in zahlreichen Vorständen und Kuratorien von Stiftungen und Fördergesellschaften, regelmäßig als Dozent zu Stiftungsthemen tätig sowie Autor zahlreicher Veröffentlichungen im deutschen und europäischen Stiftungsrecht. Darüber hinaus ist er Honorarprofessor an der Hochschule für Musik und Theater in München und unterrichtet dort die Fächer „Recht“ und „Private und Öffentliche Kulturfinanzierung“.

Kompetentes Team

„Wir freuen uns sehr, mit Sonja Leidemann und Prof. Dr. Stefan Stolte ein außerordentlich kompetentes, neues Vorstandsteam gewonnen zu haben. Gleichzeitig danken wir Christa Stronzik und Dr. Jochen Plaßmann von ganzem Herzen für ihre langjährige, unermüdliche und erfolgreiche Arbeit im Aufbau, in der Weiterentwicklung und der Profilierung der Stiftung“, macht Dr. Herbert Müller, Vorsitzender des Kuratoriums, deutlich, wie sehr er die Qualität beider Führungs-Duos schätzt.

Wegbereiter für viele Meilensteine

Mit fokussiertem Engagement und konsequentem Einsatz für die Umsetzung der Stiftungszwecke haben Stronzik und Plaßmann als Vorstand bis heute erhebliche Meilensteine auf dem Stiftungsweg markiert. So erklang 1990 das erste Konzert der Veranstaltungsreihe „Meister von Morgen“; das Weihnachtskonzert des Jahres 2022 war das 250. Konzert dieser Reihe. Nur zwei Jahre später begann die Vergabe von Klassik-Stipendien. Heute finanziert die Stiftung jährlich mehr als 100 Klassik-Konzerte in Westfalen. Ein weiterer Meilenstein war der Bau des Werner Richard Saals, ein modernen Mehrzwecksaal, in dem jährlich mehr als 25 Stiftungs-Konzerte stattfinden. Seit 2005 finanziert die Stiftung Betreuungskräfte in Herdecker Senioreneinrichtungen und unterstützte 2008 die Gründung der Bürgerstiftung Herdecke, die sie weiter jährlich finanziell förderte. Im Jahr 2010 eröffnete zudem die Dr. Carl Dörken Galerie; neben Ausstellungen, Lesungen und Künstlergesprächen fördert die Galerie Kunstschaffende durch Ankauf von Werken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter