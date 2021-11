Dörken-Stiftung Herdecke: Auf „funky“ Konzert folgt Klassik

Herdecke. Für ordentlich Stimmung im Herdecker Werner-Richard-Saal sorgte die Nils Landgren Funk Unit. Dort geht es Sonntag weiter mit einem Klassikkonzert

Es dauerte nicht einmal 30 Sekunden und schon hielt es die ersten Besucher im Werner-Richard-Saal nicht mehr länger auf ihrem Platz. Die Nils Landgren Funk Unit bereitete den Zuhörern bei ihrem „Unbreakable“-Konzert am Dienstag im wahrsten Sinne des Wortes einen „funky“ Abend.

Theoretisch hätte die Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung den Saal mit rund 350 Eintrittskarten ausverkaufen können. Um jedoch etwas mehr „Sicherheitsabstand“ wahren zu können, hatte sich der Veranstalter im Vorfeld entschlossen, dieses Konzert auf 250 Gäste – unter Berücksichtigung der Corona-Regeln – zu beschränken. Und diese 250 Gäste genossen den Abend in vollen Zügen und kamen allesamt auf ihre Kosten.

Denn Nils Landgren lieferte ab. Schwedens bekanntester Jazzmusiker und Posaunist hat mit verschiedensten Formationen mehr als eine Millionen Platten verkauft. Lässig und gut gelaunt, beeindruckte er nicht nur mit hervorragender Musik, sondern auch mit ebenso guten Deutschkenntnissen. Einige Songs animierten zum leichten Wippen, andere eignen sich für die Tanzfläche. Von wehmütig-bluesigen Stücken wie „ES in Memoriam“ bis hin zu knackigem Funk in „Funk is my religion“ lotet Nils Landgren wunderbar die Vielseitigkeit dieser Musik aus und begeisterte das anwesende Publikum restlos. Bereits seit 27 Jahren groovt die Nils Landgren Funk Unit durch die Weltgeschichte, dieses Sextett ist nicht kaputt zu kriegen, eben „unbreakable“.

„Best of NRW“ am 7. November mit zwei Stipendiaten

Am Sonntag, 7. November, findet im Rahmen der Konzertreihe „Best of NRW“ im Werner-Richard-Saal in der Wetterstraße 60 das Klassik-Konzert mit Laura Moinian (Violoncello) und Alexander Vorontsov am Klavier statt.

Laura Moinian und Alexander Vorontsov. Foto: Veranstalter

Die deutsch-iranische Cellistin Laura Moinian stammt aus einer Musikerfamilie. Sie gab mit sechs Jahren ihr erstes Klavierkonzert und spielt seit ihrem achten Lebensjahr Violoncello. Mit 16 Jahren wurde sie als jüngste Studentin am Royal College of Music in London aufgenommen. Zurück in Deutschland, wurde sie als eine der wenigen jungen Cellisten in die Tonalisten-Agentur aufgenommen und spielte bereits mit 22 Jahren ihre erste CD „Inside Out“ mit dem Pianisten Jamie Bergin ein.

Das Klavierspielen hat Alexander Vorontsov, Pianist russischer Herkunft aus einer Musikerfamilie, im Alter von vier Jahren begonnen. Angefangen hat er bei seiner Mutter, bis er im Alter von elf Jahren das Frühstudium an der HMTM Hannover begann. Mittlerweile studiert er in der Klasse von Lars Vogt und ist Pianist der Tonalisten-Agentur. Als Solist und Kammermusikpartner verfügt Alexander Vorontsov über jahrelange internationale Konzerterfahrung.

Sowohl Moinian als auch Vorotsov sind Stipendiaten der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung. Im Werner-Richard-Saal werden am Konzertabend Werke von Felix Mendelssohn-Barthold, Robert Schumann, Johannes Marks und César Franck gespielt. Restkarten sind noch an der Abendkasse verfügbar. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro. SchülerInnen und Studierende sind sehr willkommen und haben, wie bei allen Veranstaltungen der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung, freien Eintritt. Am Veranstaltungsabend gilt die 3G-Regel.

