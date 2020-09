Dörken-Stiftung: Jetzt gibt’s fast jedes Konzert zwei Mal

Herdecke. Die Dörken-Stiftung nimmt Musik-Reihen in Herdecke wieder auf. Das Publikum sitzt ohne Maske im Werner-Richard-Saal, muss aber Abstand halten.

Das Festival of Irish Folk im März trug schon Zeichen der Corona-Krise: Gespielt wurde ohne Pause, die Zuhörer mussten ihre Adresse hinterlassen, durften aber noch ohne besonderen Abstand lauschen. Das wird jetzt, wo am Sonntag im Werner-Richard-Saal die Musikveranstaltungen wieder aufgenommen werden, zumindest beim Abstand anders sein: Statt 300 Sitzgelegenheiten gibt es dann nur noch 100. Dafür treten bis Weihnachten fast alle Musiker gleich zwei Mal am gleichen Tag auf. Zusätzliche Gage bekommen sie nicht, und trotzdem haben sie den doppelten Anlauf gerne akzeptiert. „Die sind froh, überhaupt wieder spielen zu können“, sagt Dr. Jochen Plaßmann, Vorstand der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung.

Vorerst gibt’s keine Abos mehr

Über Wochen und Monate hat Plaßmann geschaut, welche Möglichkeiten die Verordnungen zum Schutz der Pandemie der Stiftung als Konzertveranstalter lassen. Jetzt liegt ein mehrseitiges Hygiene- und Infektionsschutzkonzept auf dem Tisch - und endlich doch eine gedruckte Version für eine Konzertprogramm bis nächsten Sommer. Auf Masken bestehen und dadurch viele Zuschauer auf einmal glücklich machen oder auf Abstand beharren und im Saal die Masken überflüssig machen – das war die Frage. Die Doppel-Konzerte geben die Antwort, auch wenn die Stiftung in mehrfacher Hinsicht drauf zahlt und auch das Publikum nicht ungeschoren davon kommt.

Selbst wenn die Gage nicht erhöht wird, muss die Stiftung nun für ein Essen zwischendurch und bei manchem Musikensemble auch für eine Übernachtung mehr aufkommen. Und auch ein bisschen mehr Aufwand bei den Konzerten selbst ist nötig: Auf allen Stühlen werden Zettel für Adressangaben ausliegen und die dazu gehörigen Stifte. Gereinigt kommen sie dann beim nächsten Konzert wieder zum Einsatz. Und doch sieht Silke Matthée, Geschäftsführerin der Stiftung, auch Vorteile auf diesem Weg der Rückverfolgbarkeit bei einem Infektionsalarm: „Es gibt keine Warteschlange beim Eingang. Und beim Sitzen haben die Leute ja Zeit“.

Die Besucher zahlen weiter zehn Euro für eine Karte, bekommen möglicherweise aber weniger Musik dafür. Denn ohne Pause kann es ganz schön anstrengend werden und das ein oder andere Stück am Schluss auch schon mal gestrichen werden, zeigt Jochen Plaßmann Verständnis. Der Nachlass, den ein Abonnement bisher gebracht hat, entfällt außerdem. Es gibt zwar auch in Corona-Zeiten die bislang bekannten Konzertreihen wie „Meister von Morgen“ oder „Best of NRW“. Im Bündel verpackt werden die Veranstaltungen einer Reihe aber nicht verkauft.

Zusätzliche Sicherheit für die Besucher versprechen sich die Verantwortlichen der Stiftung auch von der Belüftungsanlage. „Die Zuluft beträgt 6200 Kubikmeter“, heißt es im Hygiene- und Infektionsschutzkonzept. Konzipiert ist die Anlage für die Maximalauslastung von 310 Personen. Das sollte erst recht bei einem selbst gewählten Limit von nur 100 Zuhörern ausreichend sein.

Das Familiäre entfällt

Noch etwas wird sich ändern: Bislang gab es Bewirtung in den Pausen und vor allem nach dem Ende der Musik im Saal. An Begegnungen der Besucher und besonders auch mit den Musikern im Foyer des Werner-Richard-Saals ist unter Hygienegesichtspunkten vorerst aber nicht zu denken. „Das Familiäre entfällt“, sagt mit einem bedauernden Unterton Christa Stronzik, ebenfalls Vorstand der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung. Aber der Verzicht auf das schöne Drumherum hat auch etwas Klärendes: „Die kommen jetzt wirklich alle nur wegen der Musik“, setzt Christa Stronzik auf den zentralen Grund, in den Werner-Richard-Saal zu gehen. Wie weit das bisherige Publikum auch in Corona-Zeiten kommt, muss sich zeigen. Vielleicht reicht die Nachfrage dann ja auch nur für ein einzelnes Konzert.