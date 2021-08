Drei kleine Fragen helfen, erleichtert durchs Leben zu gehen

Nach den Ferien kehrt der Alltag wieder ein - mit seinen kleinen un großen Sorgen. Angela Hoppe kennt ein paar „Hausmittel“ dagegen.

Mögen Sie alte Filme? Ich kann mir immer wieder die Sissi-Filme ansehen. Eine meine Lieblingsszenen ist diese: Sissi und ihr Vater Herzog Max gehen durch den Wald, und der Vater sagt: „Wenn du einmal Sorgen hast, dann geh mit offenen Augen durch den Wald, und in jedem Baum, jedem Strauch wird dir die Allmacht Gottes zum Bewusstsein kommen.“





Gerade jetzt ein guter Rat, wo mit dem Schulbeginn uns der Alltag wieder hat. Mit ihm sind auch alle Fragen und Unsicherheiten wieder da, von denen wir doch gehofft hatten, dass sie hinter uns liegen mögen. Doch es gibt sie immer noch: die Notwendigkeit von Hygieneregeln, das Tragen der Masken, Teilnehmerbeschränkungen in Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen sowie Bestimmungen und Unsicherheiten im Schulbetrieb, usw.





Wie umgehen mit diesen großen Unsicherheiten, dem Nicht-Planbaren, der Angst? Was gibt uns wenigstens etwas Halt? Mir hilft es manchmal, einfach nach draußen zu gehen – ja, am besten in den Wald – ein bisschen durchzuatmen, auf meinen Atem zu lauschen, mit offenen Augen durch die Natur zu laufen. Dann begegnet mir vielleicht eine kleine Wiesenblume am Wegrand. Ich höre einen Bach plätschern oder einen Vogel singen. Es kann auch passieren, dass mich ein Sonnenstrahl kitzelt.





Alle Sorgen treten dann für einen Moment in den Hintergrund. Ich bin im Hier und Jetzt angekommen und kann durchatmen. Was dabei geschieht, ist auch ein Rat des bekannten zeitgenössischen Weisheitslehrers Eckardt Tolle. Er schreibt in seinem Buch „Leben im Jetzt“: „Trete so oft wie möglich im Lebensalltag aus der Dimension der Zeit heraus.“ Nina Ruge, Fernsehmoderatorin und Journalistin, rezensiert sein Buch: „Als ich das Buch weglegte, fühlte ich mich zehn Kilo leichter. Ich hatte Ballast abgeworfen, gefühlt, was Tolle unter der ,Kraft der Gegenwärtigkeit’ versteht. Er schafft es, die Kraft in uns freizusetzen, die eh schon da war.





„Am Abend eines Tages wieder in die Gegenwart zu kommen, dabei helfen mir oft auch drei kleine Fragen, die Frieden schenken und den Blick auf die kleinen Dinge lenken können: „Was ist mir heute gelungen? Worüber habe ich mich gefreut? Wofür bin ich dankbar?“ Damit sind alle Schwierigkeiten, die uns im Moment das Leben schwer machen, sicher nicht aus der Welt. Aber vielleicht erwische ich so den Zipfel eines Sonnenstrahls, der Kraft gibt und aufrichtet.





In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude und Gegenwärtigkeit bei einem Spaziergang heute oder in den nächsten Tagen. Und wenn Sie im Wald laufen können, denken Sie vielleicht an Herzog Max und Sissi oder an die drei kleinen Fragen.

Angela Hoppe ist Gemeindereferentin der Pfarrei St. Peter und Paul Sprockhövel, Witten und Wetter.

