Drei Mal Freude über Heimatpreis in Herdecke

Herdecke. Die ZWAR-Gruppe bekommt den Heimatpreis Herdecke 2021, ebenso Uschi Beyling und das Nachbarschaftsnetzwerk. Was die Ausgezeichneten verbindet

Menschen verbinden – das machen die Preisträgerinnen und Preisträger des Heimatpreises 2021 auf verschiedene Weise. Ob Unterstützung für Geflüchtete, gemeinsame Aktionen für Menschen kurz vor oder gerade im Ruhestand oder unkomplizierte Nachbarschaftshilfe: Alle heute Ausgezeichneten eint, dass sie sich in ihrer Freizeit zum Wohle ihrer Mitmenschen in Herdecke einsetzen. Insgesamt drei Preise hat Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster in einer kleinen Feierstunde verliehen.

Corona-konform begrüßte sie die Preisträgerinnen und Preisträger einzeln im Rathaus. Angesichts der Vielfalt des Engagements hatte sich die Jury, in der neben der Bürgermeisterin und der städtischen Wirtschaftsförderung auch Vertreter der Ratsfraktionen saßen, dazu entschieden, den insgesamt mit 5000 Euro dotierten Preis auf drei Gruppen aufzuteilen und dabei einen ersten, sowie zwei zweite Preise zu vergeben. Für ihre Aktionen für Menschen, die sich im Ruhestand oder kurz davor befinden, erhielt die ZWAR-Gruppe Herdecke 3000 Euro. „ZWAR hat in Herdecke eine Lücke gefüllt. Ich kann mich noch heute gut an die Auftaktveranstaltung erinnern – das war ein sehr berührender Moment“, sagt Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster.

Die Mitgründer der ZWAR-Gruppe, Maria und Klaus Krause, nahmen gemeinsam mit Klaus und Edith Kaiser den Preis entgegen. Im Gespräch der Ehrenamtlichen mit der Bürgermeisterin wurde deutlich, was ZWAR so besonders macht: „Durch die verschiedenen Aktionen und die Tatsache, dass lauter Gleichgesinnte aufeinandertreffen, sind richtig gute Freundschaften entstanden, die weit über normale Vereinsstrukturen hinausreichen“, beschrieb Klaus Krause, was ZWAR für ihn bedeutet. Im Ruhestand neue Freundschaften zu knüpfen, sei keinesfalls selbstverständlich – und daher ein umso größeres Geschenk, das wesentlich dazu beitrage, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.

Tauschbörse und ein besonderes Café

Über jeweils 1000 Euro freuen sich das Nachbarschaftsnetzwerk Herdecke sowie Uschi Beyling. Beyling hatte 2016 den Tauschring Herdecke mitinitiiert, der unter dem Motto „Gemeinsam schaffen wir mehr“ den Tausch unterschiedlichster „Leistungen“ koordiniert: Da repariert der Eine dem Anderen die Tür und bekommt dafür Tipps zur Einrichtung seines Smartphones. Doch Uschi Beylings Engagement ist vielfältig: Über Jahrzehnte arbeitet sie ehrenamtlich beim Kinderschutzbund und besuchte ein Kinderheim in Rumänien, bevor sie sich mit dem Café „Vergissmeinnicht“ Menschen mit Demenz zuwandte.

„Sie sind seit 42 Jahren ehrenamtlich engagiert – ich bin wirklich stolz, dass ich Ihnen heute dafür den Heimatpreis überreichen darf und damit Ehrenamt in unserer Stadt sichtbar wird“, sagte Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster. Für Uschi Beyling ist das Ehrenamt ein Geben und Nehmen: „Ich habe immer Menschen gefunden, die mitgemacht haben und ich habe vor allem immer auch vieles zurückbekommen“, sagte sie.

Gutes Zeichen für die Zukunft

Das Nachbarschaftsnetzwerk Herdecke, für das Andreas Disselnkötter den Preis entgegen nahm, unterstützt Geflüchtete bei Behördengängen oder hilft, einen passenden Beruf oder eine Ausbildung zu finden. Mittlerweile engagieren sich rund 200 Herdeckerinnen und Herdecker in diesem Projekt – und rund 50 Prozent von ihnen sind selbst Zugewanderte. Laith Bayrkdar erzählte bei der Preisverleihung, wie die Gruppe ihm geholfen habe: „Das Nachbarschaftsnetzwerk unterstützt Integration; sie hat mir viele Ängste genommen und mir geholfen, auf die Herdecker zuzugehen und Deutsch zu lernen. Bei Integration geht es nicht um Geld, es geht um das Miteinander.“

Für Andreas Disselnköttter ist die Auszeichnung mit dem Heimatpreis ein „Zeichen für die Zukunft, dass, wenn Herdecke wieder in die Situation kommt, vielen Geflüchteten zu helfen, wir gut vorbereitet sind und uns gerne engagieren.“

Der Heimatpreis wird im Rahmen des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Alle Preisträgerinnen und Preisträger müssen ehrenamtlich Projekte oder Maßnahmen initiiert haben, die einen Beitrag zur Integration in der Stadt leisten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in besonderem Maße fördern und Brücken gebaut und Menschen miteinander verbunden haben. So die Vorgabe.

Drei Mal vergeben Der Heimatpreis Herdecke wurde 2019 zum ersten Mal verliehen. Er ging in diesem Jahr an Brunhilde Conjaerts. 2020 gab es drei Preisträger. Als Hauptpreisträger ausgezeichnet wurde der Verein zur Föderung christlicher Sozialarbeit (kurz VCS). Preise gab es auch für Brotkorb und Bürgerbusverein.

