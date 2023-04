Dringend benötigt: Herdecker helfen nach Erdbeben in Türkei

Vorbereitet bis tief in die Nacht: Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei in Herdecke

Herdecke. Das Erdbeben liegt ein paar Wochen zurück. Und doch wird weiter dringend Hilfe gebraucht. In Herdecke wurde der Ruf gehört

Spendenfreudig zeigten sich die Herdecker am Samstag bei der Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in dem Dorf Kurucaova in der türkischen Provinz Malatya. Organisiert wurde die Aktion von der aus diesem Dorf stammenden Großfamilie Benk in Hohenlimburg zusammen mit dem Herdecker Ehepaar Sollbach-Papeler.

Der Verkauf der von den weiblichen Mitgliedern der Familie und auch einigen Nachbarn noch bis zum frühen Morgen am Aktionstag zubereiteten typisch türkischen Gerichte und Leckereien erbrachte die stolze Summe von 1500 Euro. Den Betrag wird Celal Benk unverkürzt nach Kurucaova bringen und dort persönlich dem Bezirksbürgermeister zur Verteilung an diejenigen Einwohner übergeben, die am dringendsten Hilfe benötigen.

Den Flug zahlt Celal Benk aus eigener Tasche.

