E-Bike aus Garage gestohlen

Wetter. Diebe in Wetter ein E-Bike gestohlen. Es hatte einem 80-Jährigen gehört.

Aus der Garage heraus ist am Montag (18.1.) ein E-Bike verschwunden. Ein 80-jähriger Wetteraner, der in der Goethestraße wohnt, stellte den Verlust des Rades am Nachmittag fest. Unbekannte hatten es offenbar in der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr gestohlen. Bei dem Fahrradhandelt es sich um ein drei Jahre altes schwarzes Bike der Marke Prophete mit tiefem Einstieg. Der Schriftzug "Prophete" ist in weißer Schrift auf dem Rahmen lesbar.

Akku nicht erbeutet

Der Akku befand sich zur Tatzeit nicht an dem Fahrrad. Zum Zeitpunkt des

Diebstahls war ein schwarzer Korb am Gepäckträger befestigt. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht.