Ebay Kleinanzeigen: Pärchen aus Wetter prellt Käufer

Wetter. Betrug bei Ebay-Kleinanzeigen: Ein Pärchen aus Wetter ist vor Gericht nicht erschienen. Warum es trotzdem verurteilt wurde.

Mit erfundener Ware prellte ein Wetteraner Pärchen offenbar arglose Ebay-Kunden. Nun erschien das Duo bereits zum zweiten Mal nicht zum Prozess vor dem hiesigen Amtsgericht. Das soll die mutmaßlichen Betrüger nun teuer zu stehen kommen.

Über Ebay-Kleinanzeigen boten der 46-Jährige und seine Freundin im Juni 2019 einen Lautsprecher zum Kauf an. Ihr Opfer, so der Vorwurf, überwies 135 Euro und wartete dann vergeblich auf seine Lieferung. Ähnliches trug sich dann augenscheinlich im Oktober zu, wobei der Wetteraner in dem Fall laut Anklage allein handelte. Diesmal ging es um eine Spielekonsole, für die der Käufer 150 Euro zahlte und ebenfalls nichts erhielt. Vor einigen Wochen sollte die Strafsache bereits verhandelt werden, doch von dem Pärchen fehlte jede Spur. Daraufhin wurde die polizeiliche Vorführung zum nächsten Termin angeordnet, doch die scheiterte nun auch. Richter Christoph Labenski fackelte unter den Umständen nicht lange.

Die bereits einschlägig vorbestraften Angeklagten wurden in Abwesenheit per Strafbefehl verurteilt. Der Wetteraner soll 90 Tagessätze à 15 Euro und seine 35-jährige Freundin 50 Tagessätze à 15 Euro Geldstrafe zahlen.