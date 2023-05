Edelstahlzieherei Mark investiert viel Geld ins Werk Wengern

Das Unternehmen Edelstahlzieherei Mark GmbH (EZM) investiert am Standort Auf der Bleiche in Wengern mehr als neun Millionen Euro in eine neue großtechnische Beizanlage.

Große Investition, Aufwertung für den Standort Wengern: Die Edelstahlzieherei Mark GmbH, kurz EZM, eröffnet eine große Beize auf ihrem Firmengelände in Wetter. Die neue Anlage steht im Gewerbegebiet Auf der Bleiche und hat den Angaben zufolge einen Wert von mehr als neun Millionen Euro. Aus diesem Anlass wird am 26. Mai eine Einweihungsfeier auf dem Werksgelände nahe der Ruhr stattfinden.

Die großtechnische Beize ersetzt demnach zwei ältere Anlagen und soll die Fertigungskapazitäten der EZM in Wengern steigern. Ziel: „Die Qualität der Produktion auf ein neues Niveau heben.“

Die neue Beizanlage entspricht dem neuesten Stand der Technik in Bezug auf Umwelt-, Arbeits- und Betriebssicherheit sowie Energieeinsparung, teilt die Edelstahlzieherei mit. Sowohl bei der Qualität als auch auf der Kostenseite sollen sich durch die große Investition erhebliche Vorteile realisieren lassen, die der Kundschaft und damit dem Unternehmen und den Beschäftigten der EZM zugutekommen.

Ein Meilenstein für die Zukunft

„Die Eröffnung der neuen Beizanlage ist ein wichtiger Meilenstein für uns und unterstreicht unser Engagement für den Standort Wetter und die industrielle Produktion in Deutschland“, sagt Dr. Kai Eck als Geschäftsführer der EZM GmbH.

Stellen besetzen Für die neue Anlage und auch generell sucht EZM neue Mitarbeitende (Maschinenbediener, Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker), sie bietet derzeit auch Stellen für einen Werkstudenten sowie einen Bachelor für eine Masterarbeit an. Ab 1. August bietet das Unternehmen Ausbildungsplätze (Industriekaufmann, Werkzeugmechaniker und Mechatroniker) an.

Die Sparkasse Witten habe das Vorhaben finanziert. Zudem konnte sich EZM laut Mitteilung über Fördergeld in Höhe von einer halben Million Euro durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) freuen, da sich die neue Technik in einem „besonders energieeffizienten Industriegebäude“ befinde. Die Beheizung der Anlage erfolgt demnach mit einer Wärmepumpentechnik. Ein Teil des in den Produktionsprozessen verbrauchten Stroms kommt von einer Photovoltaik-Anlage, die in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Energieversorger AVU geplant wurde.

Die moderne Anlage habe die 1,5-fache Kapazität der vorherigen Beize am Standort Wengern. Dadurch fühlt sich EZM „für kommendes Wachstum gerüstet“. Die Investition demonstriert demnach den Glauben der Gesellschafter und Geschäftsführung an diesen EZM-Standort und die Zukunft der industriellen Erzeugung in Deutschland. „Die neue Anlage wird es uns ermöglichen, unsere Produktionskapazitäten zu steigern und die Qualität unserer Produkte auf ein neues Niveau zu heben“, so EZM-Geschäftsführer Dr. Kai Eck. „Wir sind stolz darauf, dass die Anlage nicht nur umweltfreundlich, sondern auch energieeffizient ist und durch die Förderung der KfW realisiert werden konnte.“

Mehr als 250 Angestellte

Die Edelstahlzieherei Mark GmbH gehört zur EZM-Gruppe, einem mittelständischen Unternehmensverbund mit vier Firmen und mehr als 250 Mitarbeitenden. Neben dem Standort Wengern fertigen die Mitarbeiter auch in Witten kaltgezogenen Blankstahl und Profile für vielfältige Anwendungen, die dann schwerpunktmäßig in Bereichen wie Automotive, Maschinenbau, Energietechnik und Medizintechnik zum Einsatz kommen.

Das Unternehmen ging aus der Edelstahlsparte des Thyssen-Konzerns hervor und ist seit 1997 selbstständig. Durch eine betriebseigene Werkzeugmacherei kann EZM auch kurzfristig komplizierte Profilgeometrien herstellen.

