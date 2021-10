Eichhörnchen in Wetter und Herdecke sammeln für Wintervorrat

Ennepe-Ruhr. Die Tierwelt tankt auf, und nicht nur die Eichhörnchen in Wetter und Herdecke decken sich ein mit den Gaben der natur.

Der Herbst ist die Zeit der Reife, viele Sträucher und Bäume locken jetzt tierische Nahrungsgäste mit Früchten und Samen. Manche Tiere, wie das Eichhörnchen, sind in dieser Zeit eifrig dabei, Vorräte für den nahrungsarmen Winter anzulegen. Sicher haben Sie schon mehr als einmal ein Eichhörnchen im Herbst dabei beobachten können, wie er mit einer Haselnuss im Maul hin und her flitzte und die Nuss dann mit den kleinen Pfötchen schnell verbuddelte. Zwar verbringen Eichhörnchen die meiste Zeit des Winters schlafend in einem gut ausgepolsterten, selbstgebauten Kobel, wie man ein Eichhörnchen-Nest nennt, aber sie fahren ihren Stoffwechsel und damit den Energieverbrauch, nicht ganz so weit herunter, wie es Winterschläfer tun.

Tiere halten Winterruhe

Eichhörnchen halten eine Winterruhe, aus der sie ab und zu aufwachen. Sind sie wach, meldet sich der Hunger. Höchste Zeit die im Herbst angelegten Vorräte auszugraben und etwas Energie zu „tanken“, bevor sie weiter schlafen. Ein Eichhörnchen kann in einem Herbst um die 10.000 Nüsse vergraben. Sie fragen sich jetzt sicherlich, wie es sich all die Verstecke merken kann. Kann es anscheinend gar nicht. Dass es viele seiner Vorräte wieder findet, liegt hauptsächlich an der Menge der vergrabenen Nüsse und an einem guten Näschen.

Hat es Hunger, fängt es an, in seinem Revier an verschiedenen Stellen oberflächlich zu graben und herumzuschnüffeln. Eichhörnchen können gut riechen und erschnüffeln so, wo ihre Vorräte liegen. Je mehr Nüsse vergraben wurden, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Suchen zufällig auf eine trifft. Nicht immer muss es eine selbst vergrabene Nuss sein, auch gegenseitiger „Diebstahl“ kommt unter Eichhörnchen vor. Aber nicht alle Vorräte werden wieder gefunden. In besonders guten „Nuss-Jahren“, in denen viele Nüsse reifen, werden zudem viel mehr Vorräte angelegt, als überhaupt gefressen werden können. Aus den Nüssen, die unentdeckt im Boden bleiben, können dann neue Sträucher und Bäume wachsen. Dadurch tragen Eichhörnchen zur Ausbreitung ihrer Nahrungspflanzen bei.

Manchmal wählen Eichhörnchen auch recht außergewöhnliche Verstecke, an denen die Chancen, dass sie ihre Vorräte wieder finden, von vorne herein gering sind. Als ich noch im ersten Stock eines Hauses mit Balkon auf der Hausrückseite wohnte, sah ich eines Morgens einen Schatten in einem weiten Bogen an meinem Fenster in Richtung Balkon vorbei „fliegen“. Die Flugbahn war ganz anders, als die eines Vogels, also ging ich zur Balkontüre und sah, wie ein Eichhörnchen eine Walnuss in einem meiner Blumenkästen vergrub. Wie es überhaupt auf die Idee kam, dort oben etwas vergraben zu können, ist mir ein Rätsel. Jedenfalls wuchs im folgenden Frühjahr ein kleiner Walnussbaum aus dem Blumenkasten.

In Jahren, in denen wenige Nüsse verfügbar sind, kann es für Eichhörnchen allerdings schwierig sein, über den Winter zu kommen. Auch wenn der Boden gefroren ist, kommen Eichhörnchen nicht an ihre Vorräte. Manche Menschen stellen daher im Winter Eichhörnchen-Futterstationen auf. Es gibt sie im Handel fertig zu kaufen, man findet im Internet aber auch Anleitungen zum Selberbauen. Die Futterstationen haben eine Frontscheibe aus Plexiglas, damit das Eichhörnchen die Nahrung sehen kann und einen überstehenden und leicht aufklappbaren Deckel. Zwischen Deckel und Plexiglas-Front muss ein Abstand von einigen Zentimetern sein, damit kein Eichhörnchen eingeklemmt wird, wenn es sich am Futter bedient.

Wichtig ist, dass das Baumaterial nicht chemisch behandelt wurde, damit keine Giftstoffe in das Futter gelangen. Außerdem sollten die Seitenwände mit Luftlöchern versehen sein, damit der Inhalt nicht schimmelt. Bringen Sie die Futterstation einige Meter hoch in einem Baum an, sodass die Tiere sicher vor Katzen sind. Futter gibt es im Handel, aber Sie können es auch beim nächsten Herbstspaziergang sammeln. Eicheln, Bucheckern, Haselnüsse, Walnüsse, Esskastanien, Fichten- und Kiefernzapfen sind geeignet. Aber alles muss gut trocken sein, bevor Sie die Futterstation damit befüllen. Und dann viel Spaß beim Beobachten der pelzigen Kletterkünstler. Ihre Britta Kunz

