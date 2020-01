Ennepe-Ruhr-Kreis. Persönliche Assistenten helfen nicht nur im Haushalt, sondern auch bei der Kinderbetreuung, auf Arbeit oder in der Freizeit – kurzum: Sie ermöglichen Menschen mit einer Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch Detlef Wapenhans liegt das Thema der Assistenz am Herzen. „Ich möchte, dass in Zukunft auch Familienangehörige als Assistenten angestellt werden können, so wie es in anderen europäischen Ländern seit langem möglich ist.“

Dafür reist der 49-Jährige unter anderem auch nach Berlin, um Politikern von seiner Idee zu überzeugen. „In Schweden gibt es ein persönliches Budget für Assistenten, die eben auch Angehörige sein können.“ Das Modell wurde zuvor mehrere Jahre erfolgreich getestet, bevor es gängige Praxis wurde. „In Deutschland ist dies leider nicht erlaubt. Stattdessen gehen die Angehörigen arbeiten, machen den Haushalt und pflegen noch zusätzlich rund um die Uhr. Sie haben quasi drei Jobs. Dabei wäre es doch viel günstiger für alle, wenn man ein festes Budget hat, dass man den Angehörigen zahlen kann, statt tausende von Euros in Pflegedienste und Haushaltshilfen zu stecken.“ Doch es sei nicht leicht, gegen die starke Lobby der Kostenträger anzutreten.

Ein Beispiel an Schweden nehmen