Ein Wandertag zur Belohnung

Zum 1. April 1950 wurde ich in der Bergschule in Wetter eingeschult. Unser Klassenlehrer war damals Hermann Nitschke, ein Flüchtling aus Schlesien. Aufgrund des kriegsbedingten Lehrermangels wurden die Klassenjahrgänge mit 40 bis 50 Kindern besetzt. Um das vorgeschriebene Klassenlehrziel zu erreichen, wurde von den Schülern eine gewisse Disziplin erwartet. Verstöße dagegen wurden je nach Schwere mit Nachsitzen, Strafarbeiten oder seltener, wenn das Vergehen etwas schwerer war, mit einer Ohrfeige oder einem Schlag mit dem Zeigestock bestraft. All das hat einem aber nichts geschadet. Der Lehrstoff wurde in allen Fächern meist vom Klassenlehrer vermittelt und durch unangekündigte Klassenarbeiten überprüft und streng zensiert. Vertretungsweise betrat manchmal ein fremder Lehrer das Klassenzimmer. Das war wegen des Lehrermangels ein alter Lehrer, der uns in Naturkunde und Deutsch unterrichten sollte. Der freundliche rheinländische Lehrer Adolf Rendorf erzählte uns aber lieber Kriegsgeschichten aus dem Ersten Weltkrieg, was das Klassengeschehen sehr auflockerte. Zu unserer Freude wurden im Musikunterricht Wander- und Volkslieder gelernt und gesungen. Lehrer Nitschke, unser Lehrer in den Klassen 1 bis 4, begleitete den Gesang hin und wieder mit seinem Geigenspiel.

Leider wurde uns manchmal die Freude am Gesang genommen, wenn wir Proben im Schulchor hatten, dem ich auch angehörte. Lehrer Diehl, Leiter des Schulchors, schlug jedes Kind, das nur einen schiefen Ton heraus brachte oder ihm einen anderen Grund dazu gab. Er täuschte mit der linken Hand an und schlug dann mit der Rechten so feste zu, dass einem fast die „Ohren weg flogen“. Krank war er, kann man dazu nur sagen. Viel später erfuhr ich, dass Lehrer Diehl mit eigener Hand sein Leben beendet hat. Ich kann nicht sagen, dass dabei ein trauriges Mitgefühl bei mir aufkam.

Butterbrote für unterwegs

Wenn der Lehrstoff gut in der Zeit lag, legte der Klassenlehrer zur Belohnung einen Termin für einen Wandertag fest. Dafür Tag packte die Mutter für unterwegs Butterbrote, ein paar Kekse oder Bonbons und etwas zum Trinken in einen Rucksack oder Sportbeutel, und es gab manchmal zusätzlich für ein Eis oder etwas anderes zum Naschen ein bis zwei Mark Taschengeld. Wir zogen gleich morgens geschlossen vom Schulhof aus los. Meist singend, wanderten wir den vorher festgelegten Zielen entgegen. Über den Harkortberg durch den Wald Richtung Herdecke, den Hengsteysee entlang, dann über die Waldserpentinen hinauf zur Hohensyburg. Zu bewundern waren das Denkmal von Kaiser Wilhelm I., flankiert von Fürst Bismarck und Graf Moltke und der herrliche Ausblick auf Ruhr, Lenne und Hengsteysee. Dann ging es zum Syberg mit seiner Burgruine zum Geschichtsunterricht. Unser Lehrer erklärte uns die Geschichte von Karl dem Großen, wie er hier und in zahlreichen Schlachten die heidnischen Sachsen besiegte, wie er auf dem Syberg den Sachsenherzog Widukind zwang, sich zum Christentum zu bekennen und sich taufen zu lassen. Dass Kaiser Karl hunderte Sachsen köpfen ließ, bis sich die verbleibenden Ungläubigen geschlossen zum Christentum bekannten, was ihm hinter vorgehaltener Hand den Beinamen „Karl, der Sachsenschlächter“ einbrachte. Weitere von den Lehrern beliebte Wanderstrecken waren die Homberger Höhe, die über Richtung Vorhalle die Volmarsteiner Straße lang, unter der Autobahnbrücke hinweg, durch den Wald zu erreichen war, und zum Hohenstein Richtung Witten. Das alles waren Strecken, die auf Schusters Rappen von uns zurück gelegt wurden.

In der zweiten Hälfte der Schulzeit, ab dem fünften Schuljahr, war Lehrerwechsel. Heinrich Claus übernahm das Regiment bis zum achten Schuljahr. Ein sehr guter Lehrer mit einem ungeheuren Allgemeinwissen, das er uns toll, aber auch eindringlich übermittelte. Er hatte uns gut im Griff und das Lernen klappte hervorragend. Es wurden zum Ende eines erfolgreichen Schuljahres von ihm Ausflüge mit dem Bus organisiert. Es ging nach Letmathe, um die Naturwunder der Dechenhöhle zu bestaunen. In den höheren Klassen ging es zum Rhein und Drachenfels, den wir zu Fuß erklommen. Oben angekommen, wurde über den spannenden deutschen Sagenschatz, über Siegfried, den Drachentöter, Brunhilde, Hagen von Tronje, den Zwerg Albrecht mit seiner Tarnkappe und den Nibelungenschatz im Rhein gesprochen. Weitere Touren führten später mit einer Übernachtung in die Jugendherberge nach Willingen im Sauerland und an die Mosel. Von Willingen aus wanderten wir bei Nieselregen circa 20 Kilometer bis zur Ruhrquelle. Da ich als Einziger einen Regenschirm dabei hatte, wurde dieser vom den anderen mit Tannenzapfen bombardiert, so dass er letztendlich in der Mülltonne landete. An der Quelle wurde uns erklärt, dass wir uns im Rothaargebirge befinden. Nach dem wir alle einen Schluck Wasser aus der Ruhrquelle getrunken hatten, ging es mit dem Bus nach Willingen zurück. Die letzte Tour ging in die Jugendherberge nach Trier, und die Schulentlassungsfahrt wurde leider wegen mehrfachen schlechten Verhaltens der Klasse gestrichen.

Ich schaue mit Achtung und Wohlwollen auf meine Schulzeit in der Bergschule zurück, aus der eine Vielzahl von Generationen lebenswerter Menschen in Industrie, Handwerk, Handel und Verwaltung hervorgingen.