Einblick in die Arbeitswelt: Unternehmen gesucht

Eine Unternehmenspass-Story: Fabio Kaschel, Marketing-Manager von der Medien- und Marketing-Agentur Blickpuls, lebt in Hamburg und hat in Wetter seinen Traumjob gefunden.

Wetter / Herdecke Unternehmenspass Wetter und Herdecke: Lokalredaktion stellt Menschen und ihre Berufe vor

Als Lehrer vor einer Schulklasse stehen. Als Architektin Traumhäuser Wirklichkeit werden lassen. Als Dachdecker Dachstühle herstellen oder Fotovoltaikanlagen installieren. Oder als Augenoptikerin Kunden bei der Wahl der passenden Brille beraten: In Wetter und Herdecke gehen jeden Tag Menschen einem Beruf nach, den sie mögen. Den sie bewusst gewählt haben. Der ihnen Spaß macht. Und wir möchten die Geschichten dieser Menschen erzählen. Was treibt sie an? Welcher (Ausbildungs-)Weg hat sie an ihren Arbeitsplatz geführt? Und was macht den Beruf für sie so besonders? In unserer Rubrik „Unternehmenspass“ schauen wir genauer hin – in die Unternehmen und auf die Menschen, die dort arbeiten. Für die kommenden Folgen suchen wir noch Unternehmen und Protagonisten, die mitmachen.

Laura Dach wollte Medizin studieren, wurde aber Pflegefachkraft. Im Unternehmenspass hat sie erzählt, was sie dazu bewegt hat und was sie an ihrem Beruf mag. Foto: Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke / Wetter / Herdecke

Im Fokus der Unternehmenspass-Geschichten stehen die Menschen vor Ort. Wir begleiten Arbeitnehmer in ihrem Alltag und stellen auf diese Weise auch die Unternehmen, Betriebe und Dienstleister der beiden Ruhrstädte vor. Wir haben zum Beispiel schon die Geschichte von Fabio Kaschel erzählt, der in Hamburg lebt, aber in Wetter seinen Traumjob in einer Marketingagentur gefunden hat. Und von Laura Dach, die eigentlich Ärztin werden wollte und sich keinen anderen Beruf als ihren vorstellen kann: als Pflegefachkraft im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Wir haben Dejan Doric vorgestellt, für den seine Ausbildung im Hotel Zweibrücker Hof ein echter Glücksgriff war. Und Hanna Badr interviewt, die sich gegen ihr Geschichtsstudium und für eine Lehre zur Konditorin entschieden hat.

Ein weiteres Unternehmenspass-Thema: Michaela Hennig (28) hat ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bei Fischer gemacht, kehrte zurück und blieb; im Foto auch die beiden Geschäftsführer links Torben Putsch, rechts Peter-Martin van der Weide Foto: Elisabeth Semme / WP

Haben auch Sie eine besondere Geschichte aus dem Unternehmens- und Arbeitsalltag in Wetter und Herdecke zu erzählen? Beschäftigen Sie einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit einem ausgefallenen Karriereweg? Bieten Sie besondere Ausbildungsmöglichkeiten? Oder sind Sie selbst Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin und möchten einen Einblick in Ihren Traumberuf geben? Dann freuen wir uns über eine kurze Mail mit ein paar kurzen Angaben zu Unternehmen, Beruf und Mitarbeiter an wetter-wp@funkemedien.de. Vielleicht ist dann Ihr Unternehmen oder einer Ihrer Mitarbeitenden auch einmal Thema im Unternehmenspass.

