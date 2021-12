Einbrecher erbeuten in Herdecke Geld und Schmuck

Herdecke. Selbst an den Feiertagen machen die Einbrecher keinen Urlaub. Sie erbeuteten in Herdecke Schmuck, Elektronik und Geld.

Drei Einbrüche meldet die Herdecker Polizei aus den vergangenen Tagen. Zunächst waren unbekannte Täter zwischen 12.50 Uhr bis 14.20 Uhr am Donnerstag in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Sie hatten die Scheibe der Terrassentür eingeworfen. Im Haus suchten sie gezielt nach Wertgegenständen und stahlen schließlich Bargeld und Schmuck .

Nahezu zeitgleich ereignete sich eine weitere Tat. Zwischen 13 und 13.45 Uhr brachen unbekannte Täter eine Kellertür zu einem Einfamilienhaus in der Hengsteyseestraße auf. In dem Keller wurden Schränke geöffnet, jedoch nichts entwendet. Der oder die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Am Heiligabend dann die dritte Tat: Zwischen 16.10 bis 20.50 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses am Huser Feld auf und gelangten so in den Wohnbereich. Sie stahlen Schmuck und Unterhaltungselek­tronik und flüchteten unerkannt.

