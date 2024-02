Einbrecher in Wetteraner Kindergarten und Discounter

Wetter/Herdecke Polizei meldet mehrere Einbrüche – auch in Herdecke. Unbekannte dringen in eine Garten- und Trockenbaufirma ein

Die Polizei meldet mehrere Einbrüche in Wetter und Herdecke: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15. auf 16. Februar) sind Einbrecher in einen Kindergarten in der Oskar-Niemöller-Straße in Wetter eingedrungen. Die Tat muss sich zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr zugetragen haben. In dem Kindergarten hätten die Täter vermutlich nach Wertgegenständen gesucht, so die Polizei. Ob sie fündig wurden, blieb unklar. Die Höhe der tatsächlichen Tatbeute werde derzeit noch ermittelt.

Scheibe von Discounter eingeworfen

Beute machten hingegen der oder die unbekannten Täter, die in der Zeit von Samstag, 17. Februar, 20 Uhr, bis Sonntag, 18. Februar, 18. Februar, 1.35 Uhr, die Scheibe eines Lebensmitteldiscounters am Schöllinger Feld in Wetter einwarfen: Es wurden mehrere Zigarettenpackungen gestohlen. Der oder die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Einbruch in Firmengebäude

In der Wittbräuker Straße in Herdecke kam es am Samstag, 17. Februar, zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Gegen 21.05 Uhr wurde ein Mitarbeiter einer Garten- und Trockenbaufirma durch seine Alarmanlage auf unbefugte Personen innerhalb seiner Firma aufmerksam. Diese hatten sich zuvor über das Haupttor gewaltsam Zutritt verschafft. Die Personen konnten über Lautsprecher angesprochen werden und flüchteten nach dieser Ansprache ohne Beute sofort in unbekannter Richtung. Die anschließende Durchsuchung des Grundstücks durch die Polizei führte leider nicht zur Täterergreifung.

Täter lösen Alarmanlage aus

Im Kirchender Dorfweg in Herdecke versuchten unbekannte Täter - vermutlich in der Zeit von Freitag, 9. Februar bis Donnerstag, 15. Februar, 13.30 Uhr - das Erdgeschossfenster einer Mehrfamilienhauswohnung aufzuhebeln. Vermutlich wurden der oder die Täter durch die ausgelöste Alarmanlage und deren lauten Alarmton bei ihrer Tatausführung gestört. Die Täter entfernten sich sogleich ohne Beute. Wohin sie flüchteten, ist unbekannt.

