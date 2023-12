Einbrecher stehlen Markentaschen und Schuhe

Herdecke Diebe hebeln Fenster eines Herdecker Einfamilienhauses auf. Kameras halten die Tat fest. Bargeld aus Garage entwendet

Am Samstagabend hebelten zwei unbekannte Täter ein Obergeschossfenster eines Herdecker Einfamilienhauses auf und gelangten in den Wohnraum. Hier entwendeten die beiden Einbrecher Markentaschen, Koffer und Schuhe. Anschließend flüchteten sie. Das Haus ist mit einer Kamerüberwachung ausgestattet. So wurde die Tat auf Video festgehalten. Der Hauseigentümer verständigte die Polizei. Eine intensive Fahndung nach den Tätern führte jedoch bislang nicht zu deren Ergreifung.

Bargeld aus Garage entwendet

Am selben Tag wurde zudem am Vaerstenberg in Herdecke eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltlos ein Garagentor und entwendeten dort aufgefundenes Bargeld. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

