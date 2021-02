Eine dreifache Gebetshilfe für unser Glaubensleben

Wie beten in dieser besonderen Zeit? Maik Kasarzik von der Neuapostolischen Gemeinde in Wetter-Wengern hat sich dazu Gedanken gemacht.

Sind die Überschrift und das Thema der heutigen Kolumne die richtige Ansprache? Leben wir doch in besonderen Zeiten – Zuversicht, Hoffnung und der glaubensseitige Zuspruch sind viel geeignetere Themen. Impuls und Anstoß war für mich das Erleben eines Gottesdienstes: „Gott bzw. der heilige Geist hilft uns beim Beten“. Das hat mich beschäftigt, und ich habe mir die Zeit genommen, darüber nachzudenken.



Vielleicht hat es mich auch angesprochen, da ich in dieser schwierigen und seltsamen Zeit bei mir persönlich bemerke, dass es oftmals schwierig ist, richtig zu beten. Eigentlich ist Beten leichter, wenn Sorgen und Ängste einen bedrücken – das ist allzu menschlich. Die Pandemie, die Einschränkungen, die fehlenden persönlichen Kontakte usw. haben, wie ich fühle, auch Auswirkungen auf mein Gebetsleben.





Und so kam der Gedanke zu diesem Artikel und der Überschrift: die dreifache Gebetshilfe. Die Gebetshilfe beim Gebet, im Gebet und durch das Gebet.





Wenn das Beten in dieser besonderen Zeit schwerfällt, sind die Worte von Paulus um so tröstlicher: „Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen.“ (Römer 8 Vers 26). Diese Erkenntnis und gewaltige Zusage gründen darauf, dass Jesus Christus und der heilige Geist für uns eintreten. Sie treten für uns als Fürsprecher ein mit dem Ziel, dass wir das Heil empfangen, dass der Glaube gestärkt wird, uns Hilfe zuteil wird und wir die ewige Gemeinschaft mit Gott erreichen. Das ist Gebetshilfe beim Gebet. Wenn auch die Kräfte zum Beten schwinden und es nur ein diffuses Stammeln oder Seufzen ist, wissen wir: Das Gebet wird vor Gott getragen. Wie tröstlich und erbauend.





Die Gebetshilfe liegt aber auch im Gebet. Im innigen Gebet bauen wir eine Verbindung zu Gott, unserem himmlischen Vater, auf. Aus dieser Verbindung erwächst uns Ruhe. Der innerliche Friede kann erneuert werden.





Ein Gebet sollte man immer mit einem „Amen“ abschließen. Amen ist das letzte Wort im Gebet und bedeutet: Ja, so sei es. Einige Augenblicke ausharren ist auch empfehlenswert. Möglicherweise ist die Antwort von Gott schon unterwegs zu uns. Die Stille des Ausharrens hilft uns auch. Das ist die Hilfe im Gebet! Und schließlich die Gebetshilfe durch das Gebet, welches aus Anbetung, Dank und Bitte beziehungsweise Fürbitte besteht. Wenn wir im Gebet zunächst die Anbetung vortragen, dann wird uns bewusst, zu wem wir sprechen: zu dem Allmächtigen, dem Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden. Dadurch verändert sich oftmals unser Blick auf die Dinge.



„Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen; denn alles was er tut, ist recht.“, so lesen wir in den Büchern Mose. Aber auch das bewusste Danken für noch so kleine Dinge im Leben rückt den Blick in das Positive. Danach kommen die Fürbitten und persönlichen Bitten, die man gerne erfüllt hätte. Und mit der Zuversicht „...mit der wir vor ihm reden: Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns.“ (1. Johannes 5, Vers 14) kann auch der dritte Teil der Gebetshilfe erlebbar werden. Gott kann, wenn es sein Wille ist, in unser Leben eingreifen, es positiv verändern oder einfach Kraft zum Tragen geben. Ich wünsche allen, Gebetshilfe in den kommenden Tagen und Wochen zu erleben. In dreifacher Art und Weise. Bekanntlich reißt eine dreifache Schnur nicht leicht entzwei (Prediger 4, Vers 12).

Maik Lasarzik ist Gemeindevorsteher der Neuapostolischen Kirche in Wengern.

