Grund zu feiern Eine Überraschung mit einem emotionalen Moment in Herdecke

Herdecke Die Johanniter feiern ihren Neujahrsempfang in Herdecke. Dabei wird auch die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen gelobt.

Im festlichen Ambiente des Cuno-Forums fand am Samstag, 20. Januar, der alljährliche Neujahrsempfang des Johanniter-Ortsverbandes Herdecke statt. Die Veranstaltung, die um 18 Uhr begann, vereinte zahlreiche Gäste, darunter städtische Persönlichkeiten wie Dr. Lars Heismann, Leiter des Fachbereichs 3 der Stadt Herdecke, sowie Vanessa Agethen, Leiterin des Ordnungsamtes Herdecke.

Viele Hilfsorganisationen

Besonders erfreulich war, laut Mitteilung der Johanniter, die Anwesenheit von Vertretern verschiedener Hilfsorganisationen: darunter das Technische Hilfswerk - Ortsverband Wetter, die DLRG Ortsgruppe Herdecke e.V., der Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Witten e.V. und die Feuerwehr Herdecke. „Diese Organisationen sind nicht nur wichtige Stützen in Bezug auf Sicherheit und Hilfeleistung, sondern bilden auch ein enges Gremium für den regelmäßigen ‚runden Tisch‘ für die Stadt Herdecke“, betonte Ortsverbandleiter André Paudtke zu Beginn des Abends.

Überraschung für den Ortsverbandsleiter

Die Besucher wurden dann auch Zeugen einer Überraschung von Ortsverbandsleiterin Gilda König für ihren Kollegen Paudtke. Der ist nämlich weder von gestern noch erst seit gestern im Verband. „Unser lieber André Paudtke ist nun genau 25 Jahre im Ehrenamt in Herdecke dabei und feiert somit sein Jubiläum“, verkündete König und überraschte damit den Jubilar. Die Regionalvorstände Benjamin Wobig und Karl von Strotha überreichten ihm ein Präsent, bevor Paudtke selbst das Wort ergriff und emotional verkündete: „Ich bin einfach nur stolz auf diese Truppe.“ Er dankte den Anwesenden und betonte noch einmal, wie wichtig eine starke Gemeinschaft sei.

Jahresrückblick

Das zeigte sich auch beim Jahresrückblick, bei dem einige Höhepunkte und Ereignisse hervorgehoben wurden. Die Leistung der nun ein Jahr bestehenden Ortsverbandleitung, bestehend aus Gilda König und André Paudtke, wurde als besonders beeindruckend herausgestellt. Neue Katastrophenschutz-Fahrzeuge wurden im Steinbruch Hemer getestet und die Teilnahme an der 112 Rescue Messe in Dortmund mit großer Präsenz aus dem eigenen Fuhrpark wurden als weiteres Highlight genannt. „Auch hier waren wir personell stark vertreten“, fügte André Paudtke hinzu. Ein bedeutender Einsatz war der Großbrand im Gewerbegebiet Gahlenfeld, bei dem die Feuerwehr Herdecke die Löschung verantwortete und die Johanniter Herdecke Unterstützung in der Verpflegung leisteten und einen Rettungswagen stellten.

Optimistischer Blick voraus

Benjamin Wobig und Karl von Strotha blickten optimistisch auf das kommende Jahr. Von Strotha hob die Spannung hervor, die mit neuen Fachgruppenleitern einhergeht, und freute sich auf viel Bewegung. Wobig betonte, dass der Neujahrsempfang immer etwas Besonderes sei und bereits seit über 20 Jahren Tradition habe.

Neuer Standortleiter

Im Rahmen der Veranstaltung wurde dann noch Rocco Federico im Beisein der beiden Regionalvorstände feierlich zum ehrenamtlichen Standortleiter des Ortsverbandes Ennepetal ernannt.

Gilda König schloss den Abend mit einer zuversichtlichen Botschaft ab, betonte die Möglichkeit, gemeinsam Großes zu erreichen und bedankte sich herzlich für die positive Resonanz. Allen Anwesenden wünschte sie einen schönen Abend.

