Eine wohltuende Öffentlichkeit für alle von uns

Nachdem wir lange genug lieber Zuhause blieben, konnten wir Sommer und Herbst ganz wunderbar genießen. Was haben wir durchgeatmet. Lauter frohe Menschen in Cafés, im Wald und in Bus und Bahn. Das Bewusstsein um unsere Verletzlichkeit hat unser Interesse füreinander befeuert.





Bin ich zu romantisch? Na ja, es ist nicht alles schön, und nicht jeder Mensch ist ein Menschenfreund. Aber im Großen und Ganzen sind wir Brüder und Schwestern einer großen Familie.





Finden Sie nicht? Fahren Sie mal mit dem Linienbus (vielleicht nicht grade, wenn die Schulen aus sind). In meiner Welt gibt es viele Menschen, deren Namen ich nicht kenne, die aber Einiges über mich wissen und ich über sie. Wir teilen unsere Sorgen. Wir sehen einander an. Wir testen im Gespräch aus, wie wir denken und was wir sagen können.





Wir spüren, dass wir einander brauchen. Wir müssen dazu keinen Verein gründen. Es reicht schon ein Lächeln und die Gewissheit, nicht vergessen zu sein.





Wir Christen und Christinnen hören und lesen am Ende des Kirchenjahres, also bevor die Adventszeit beginnt, viele endzeitliche Texte der Bibel. Die sind manchmal erschreckend. Sie passen gut in unsere Zeit, in der wir uns viele Sorgen machen um die Zukunft der Welt und unsere Familien. Wir haben wenig Möglichkeiten, etwas zu tun. Und wir sind natürlich nicht einer Meinung. Die Menschheit zieht selten an einem Strang.





Der Evangelist Lukas überliefert uns ein Trostwort von Jesus: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:



„Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, so wie man in eine Falle gerät; denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt.“ (Lukas 21, 34-36)





Wie auch immer Sie zur Bibel und zu Jesus stehen: Ich wünsche Ihnen, dass die Sorgen des Alltags Sie nicht verwirren, dass Sie immer einen klaren Kopf behalten und Freunde haben, auf die Sie sich verlassen können.

Bleiben Sie behütet!

Dorothee Janssen ist Gemeindereferentin für Inklusion und Teilhabe des Bistums Essen, zu dem auch die Pfarrei St. Peter und Paul für Witten, Sprockhövel und Wetter gehört.

