Einkaufen und Staunen beim Bauernmarkt in Esborn

Esborn. Der Bauernmarkt in Esborn macht Gespräche mit den Erzeugern möglich. Und bei der Feuerwehr gibt es was zu sehen.

Die Bürgergemeinschaft Esborn veranstaltet an diesem Samstag, 23. September, wieder einen Bauernmarkt. Der Beginn ist um 11 Uhr im Hof der Familie Hirschberg an der Esborner Straße 202. Als musikalische Einlage wird um 12 Uhr dann das Steigerlied gesungen, mit vielfältiger musikalischer Begleitung. Instrumente hierfür können gerne auch spontan mitgebracht werden, so der Verein.

Neu in diesem Jahr: die Kooperation mit der Löschgruppe Esborn, so dass sich das Gelände des Marktes vom Hof der Familie Hirschberg über die Weide von Hof Sackern bis hin zum neuen Gerätehaus der Feuerwehr erstreckt. Der Bauernmarkt versteht sich in erster Linie als Möglichkeit für die Bauern und Verarbeiter im Dorf, ihre Produkte anzubieten. Zugleich können Kunden und Verbraucher mit den Erzeugern direkt in Kontakt kommen. Darüber hinaus ist ein Markt stets ein Treffpunkt für Nachbarn und andere Leute. Daher organisiert der veranstaltende Verein Würstchen, Reibekuchen, Linsensuppe und allerlei Gebäck.

Schau historischer Landmaschinen

Auch der Kindergarten Sonnenhut, der sich seit August auf dem Gelände von Hof Sackern befindet, wird einen Stand aufbauen – mit Informationen und kleinen Aktivitäten für Kinder.

Die Trekkerfreunde Esborn werden einige ihrer historischen Landmaschinen ausstellen. Bei der Feuerwehr gibt es ebenfalls viel zu sehen für die kleinen Gäste. Im Feuerwehrhaus wird auch die Ausstellung des Naturschutzzentrums Märkischer Kreis „Westfalens blühende Vielfalt erhalten“ zu sehen sein. Das Leader-Projekt, zu dem sie gehört, befasst sich mit dem Finden und Pflegen alter Obstsorten.

Die Veranstalter bitten darum, vor allem mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen. Trotzdem gibt es einen Parkplatz gegenüber, welcher entsprechend gekennzeichnet ist.

