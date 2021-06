Statistik Einkommen in NRW: In Herdecke leben weiter viele Millionäre

Herdecke. Nach Rang zwei 2016 rutscht Herdecke 2017 im NRW-Vergleich der Einkommens-Millionäre auf Platz sechs ab. Das teilt das Statistik-Landesamt mit.

Ein Klischee enthält in den meisten Fällen ein Stück Wahrheit. Das lässt sich auch aus einer Statistik von Information und Technik Nordrhein-Westfalen ablesen. Das Landesamt hat nun anhand jetzt vorliegender Ergebnisse aus dem Jahr 2017 mitgeteilt, wo wie viele NRW-Millionäre lebten.

Wenig überraschend: Herdecke belegt unter allen 396 nordrhein-westfälischen Städten sowie Gemeinden mit Blick auf die Lohn- und Einkommensteuerstatistik erneut einen Spitzenplatz. Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss hatte 2017 mit einer Quote von 16,6 je 10.000 Einwohner die höchste Millionärsdichte. Heißt: 92 Menschen haben dort in jenem Jahr einen siebenstelligen Euro-Betrag oder gar mehr verdient. Die hiesige Stadt an den Ruhrseen folgt auf Rang sechs. Zum damaligen Zeitpunkt lebten 21 reiche Menschen am Ahlenberg und in anderen Ortsteilen, das entsprach einer Millionärsdichte von 9,2. 2016 lag Herdecke diesbezüglich noch auf NRW-Platz zwei, 25 hier registrierte Einkommens-Millionäre ergaben eine Quote von elf (auf 10.000 Einwohner gerechnet).

Wetter auf Rang 52 und 36

Ein Blick ins Umland. Wetter rutschte nach Platz 36 in 2016 auf Rang 52 im Jahr 2017 ab, die Reichen-Quote sank von 5,8 auf 5,1 bei 16 bzw. 14 registrierten Einkommens-Millionären.

Im EN-Kreis zählte Sprockhövel 19 Millionäre unter 24.783 Einwohnern und belegte in der NRW-Statistik 2017 Platz 18. An Ennepe und Ruhr schneiden in puncto Millionärsdichte Witten und Hattingen an den Positionen 204 sowie 253 am schlechtesten ab.

Diese Zahlen konnte das statistische Landesamt nach eigenen Angaben erst jetzt veröffentlichen, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden nach dem Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für entsprechende Auswertungen zur Verfügung stehen.

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter