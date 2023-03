Eis-Saison in Wetter und Herdecke: Das kostet eine Kugel

Seit 44 Jahren verkauft Nina Pelle ihre Eiscreme im Eiscafé Dolomiti. Was Herdecke und Wetter sonst noch in dieser Saison zu bieten haben.

Wetter/Herdecke. Beschwipstes Rosinchen oder Heidirette? In Wetter und Herdecke bereiten sich Eisdielen auf die Saison vor. Welche neuen Sorten und Preise es gibt

Auch wenn das Thermometer den bevorstehenden Frühling noch nicht so richtig ankündigt, gab es in Herdecke und Wetter bereits einige Tage voller Sonnenschein. Das lockt auch immer mehr Fußgänger und Eisliebhaber in die gab es in die Eisdielen in der Gegend. Bereits vor der Hauptsaison, die mit den steigenden Temperaturen startet, gibt es jede Menge Neues in den Eiscafés zu vermelden: Neue Sorten, aber auch neue Preise zieren die Aushänge in den Buden und Cafés.

Das Eiscafé Mandoliti im Ruhrtal-Center

Im Herzen von Wetter bietet das Eiscafé Mandoliti seinen Gästen wetterunabhängig gefrorene Leckereien an. Neben den Klassikern wie Schokolade und Pistazie seien fruchtige Eissorten wie Mango und Melone im letzten Jahr besonders gefragt gewesen. „Wir wollen bald den Geschmack „Cheesecake“ einführen und mal sehen, was da bis zum Sommer noch so hinzukommt“, so die Inhaber. Der Preis für eine Kugel liegt, wie im Vorjahr auch, bei 1,20€. Die Kosten seien noch im Rahmen und die Nachfrage an dem Eiscafé sei zufriedenstellend.

Im Eiscafé Mandoliti im Ruhrtal-Center gibt es viele verschiedene Sorten vom gefrorenen Glück. Foto: Jan WeberWP

In Wetter kostet die Kugel im Schnitt Zehn Cent mehr

„Die Geschmäcker in Wetter haben sich nicht geändert. Schokolade, Cookies und Stracciatella sind sehr beliebt“, berichtet Graziella Visentin, die Hausherrin des Eiscafé Sagui in der Kaiserstraße. In ihrem Wohnzimmer, dem Café, sieht alles wie immer aus: Die Stammkunden sitzen an ihren Lieblingstischen und genießen schon Ende Februar ihre favorisierten Heißgetränke und dazu die ein oder andere Kugel Eis, die Graziellas Mann Angelo zubereitet hat. Im Laufe der diesjährigen Saison soll die Sorte „Mandel“ hinzukommen. Neu ist auch der Preis für eine Kugel: 1,20€ kostet sie ab sofort, zehn Cent mehr als im vergangenen Jahr.

Im Herzen von Wetter liegt das Eiscafé Sagui. Foto: Jan Weber / WP

Das Eiscafé Dolomiti in der Freiheit

Über 40 Jahre haben Bruno und Nina Pelle die Eislust der Wetteraner befriedigt, doch auch als Institution auf dem Gebiet sind die beiden nicht geschützt vor den steigenden Preisen in Deutschland. Die kleine Kugel kostet jetzt einen Euro, die große Kugel 1,30€ - mit einer Erhöhung von zehn Cent, liegen sie damit genau im Schnitt der Gegend. „Alles wird teurer, da bleiben auch wir nicht verschont“, meint die Hausherrin. Der gemeinsame Sohn Raffaele, der das Familiengeschäft ab März übernimmt, kennt die Geschmäcker seiner Kunden: „Neben den Klassikern gehen auch Sorten wie Zimt und Marzipan gut über die Ladentheke“. Neue Sorten seien vorerst nicht geplant.

Im Eiscafé Meo kostet die Kugel in diesem Jahr 1,30€ und bleibt damit auf dem Niveau der letzten Saison. „Das Wetter bestimmt was die Leute gerne essen. An wärmeren Tagen sind fruchtige Sorten beliebter, die Klassiker werden aber immer mitbestellt“, berichtet Emmanuelle Meo. Neue Sorten sind vorerst nicht in Planung, der Inhaber weiß aber, dass seine Kunden gerne sein ‘Baileys’-Eis serviert bekommen.

Herdecke ist teurer, aber auch kreativer

Vegan, ohne Zusatzstoffe und kreativ bei der Sortenauswahl – das Café Erste Sahne in Herdecke gibt sich auch 2023 alle Mühe, um seinen Kunden eine Geschmacksexplosion zu bescheren. „Klassische Vanille ist eigentlich unser Fundament, mit dem wir allerlei neue Geschmacksrichtungen ins Leben rufen“, berichtet die Inhaberin Karin Schuhmacher. Preislich liegen die Kugeln mit 1,60€ bis 2€ pro Kugel zwar über dem Durchschnitt der Region, dafür gibt es Sorten wie Himbeere-Minze, Salz-Karamell und ‚Heidirette‘ (Sowas wie Yogurette, nur intensiver). ‚Lickers‘ (Erdnuss, Karamell und Schokolade) sei auch einen Versuch wert.

Yannick Schwalm von der Kuhbar Foto: Jan weber / WP

Dass man in Herdecke außergewöhnliche Eissorten kreieren kann, zeigt auch der Blick auf die Eiskarte der Kuhbar. Eissorten wie Haferflocke, ‘Beschwipstes Rosinchen‘ oder ‚Kuhnterbuntes‘ machen neugierig und wecken die Lust, den Eis-Horizont zu erweitern. Der Preis für eine Kugel liegt bei 1,60€, eine Probierkugel für 1,20€ wird ebenfalls angeboten. Alle Geschmäcker werden auch im Milchshake-Format angeboten.

