Eliska Köhler hört in Musikschule auf. Im Chor geht’s weiter

Wetter. Mehr als drei Jahrzehnte hat Eliska Köhler in der Musikschule Wetter gewirkt. Nun hört sie auf - und bleibt der Musikszene doch erhalten

Die Stadt Wetter hat Musikschuldozentin Eliska Köhler in den Ruhestand verabschiedet. Fröhlich, engagiert und beliebt – so werde man Eliska Köhler in der Musikschule in Erinnerung behalten. Ihre Liebe zum Klavierspielen habe sie in ihren mehr als drei Jahrzehnten an der Musikschule zahlreichen Schülerinnen und Schülern nahegebracht, heißt es in einer Würdigung zu Köhlers Abschied.

Eliska Köhler wurde im Rathaus auch von Bürgermeister Frank Hasenberg und Sabine Sabel vom Fachdienst Schule, Sport, Kultur und Archive, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. „Sie haben mit Ihrer offenen und sympathischen Art viele Klavierschülerinnen und -schüler in unserer Stadt beeindruckt. Ich hoffe, Sie finden in Ihrem Ruhestand nun viel freie Zeit für das, was Ihnen Freude macht“, so Frank Hasenberg. Übrigens: Eliska Köhler engagiert sich weiterhin als Leiterin des Gemischten Chores des MGV 1864 Wengern und bleibt damit der Musiklandschaft in Wetter erhalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter