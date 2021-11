EN-Kreis: Circus Antoni ist nach langer Pause zurück

Die Vorstellungen am Kalkheck in Herdecke waren die letzten vor der Pandemie. Doch nun meldet sich die Circusfamilie zurück.

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Mit „Antonis Weinachtscircus“ meldet sich die Zirkusfamilie Tränkler nach der Pandemie zurück. Und darauf können Zirkusfreunde sich freuen.

Der Auftritt am Kalkheck in Herdecke war der letzte vor der langen Zwangspause durch Corona: Zwei Jahre lang mussten die Pforten des großen Viermastzeltes geschlossen bleiben, die magische Zirkus-Welt stand still – bis jetzt. Voller Stolz wurde zum Comeback an einer besonderen Inszenierung gearbeitet. „Mit tiefer Verbundenheit zum EN-Kreis“ präsentiert Familie Tränkler mit „Antonis Weihnachtscircus“ den ersten Weihnachtscircus. In warmem weihnachtlichem Ambiente soll das Publikum „die schönste Zeit des Jahres“ genießen können.

Für Kinder und Erwachsene

Antoni hat sich darauf spezialisiert, ein Programm zu entwerfen, das für Kinder sowie auch für Erwachsene spannend, abwechslungsreich und unterhaltsam ist. Eingesetzt wird alles, was den klassischen Zirkus ausmacht, vereint mit vielen modernen Elementen und neuen Akzenten. „Neben wunderschönen Kulissen führt eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte wie ein roter Faden durch das Programm“, verspricht das Info. Und fährt fort: „Freuen Sie sich auf neue fantasievolle Artistik und lassen Sie sich überraschen von vielen märchenhaften Elementen in romantisch weihnachtlicher Atmosphäre.

Genießen Sie die harmonischen Interaktionen zwischen Mensch und Tier. Erleben Sie ein einzigartiges Zusammenspiel aus anmutiger Pferdedressur und eleganter Luftakrobatik. Nicht zuletzt sorgen Bounty, Smarty, JellyBean und der Rest der tierischen Truppe für ein lustiges und spannendes Programm.“

Dank an Familie Ostermann

Besonders stolz sei die Direktion darauf, dass der Circus Antoni oftmals von städtischen und Kreisveterinärämtern gelobt wurde für hervorragende Tierhaltung. Antonis oberste Priorität sei es, ihre Tiere vorbildlich zu halten und artgerecht zu präsentieren. Besonders bedanken möchte sich die Direktion vor allem bei der Familie Ostermann, die weiterhin das Grundstück am Möbelhaus zur Verfügung stellt.

Die Weihnachtsshows finden von Freitag, 17. Dezember, bis Sonntag, 2. Januar, täglich um 16 Uhr statt. Samstags gibt es täglich zwei Shows, um 15 Uhr und 18.30 Uhr, Heiligabend und Silvester schon um 14 Uhr. Gastspielort ist am Einrichtungshaus Ostermann, direkt an der A44 in Witten (Navi: Fredi-Ostermann-Straße).

Ticketreservierung unter 0170/2477362 (auch per WhatsApp). Es gelten 3G-Regeln.

Weitere Infos über die Tickethotline oder Facebook.

